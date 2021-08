Comment réinitialiser votre Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce sont les étapes que vous devrez suivre avant de trouver un nouveau propriétaire pour votre Mac.

Il y a quelques années à peine, si vous vouliez vendre votre ordinateur, la seule chose dont vous deviez vous soucier était de vous assurer que toutes vos données étaient effacées et que lécran ne maculait pas.

Maintenant, à lère diCloud et dun réseau Find My en constante expansion, vous devrez prendre quelques mesures supplémentaires avant de vous assurer que votre appareil est prêt à être vendu en ligne et à trouver une nouvelle maison. Nous vous avons guidé ci-dessous.

Tout dabord, et cest le plus important : supprimez le Mac de votre compte Find My. Sil vous plaît, vous devrez le faire, et voici pourquoi.

De nombreux acheteurs deBay et de Craigslist se sont retrouvés coincés après avoir acheté un Mac doccasion pour se rendre compte que lordinateur navait pas encore été supprimé du réseau Find My du propriétaire dorigine . Cela empêche le nouveau propriétaire de se connecter à son propre compte iCloud, rendant le Mac inutilisable jusquà ce que le propriétaire dorigine prenne des mesures.

Heureusement, le propriétaire dorigine peut remédier à la situation à distance sil se retrouve dans cette situation après avoir vendu son Mac. Tout ce quils ont à faire est daller en ligne et de visiter la version du navigateur Web diCloud. Une fois là-bas, appuyez sur Find My et en haut de lécran, vous verrez une liste de tous vos appareils. Dans cette liste, vous pouvez facilement appuyer sur « X » pour supprimer un appareil de votre compte.

Si vous avez déjà investi dans lécosystème Apple, vous pourriez être surpris du nombre dappareils qui y sont répertoriés. Une confusion peut survenir si vous jetez un œil à vos "Appareils" dans vos paramètres iCloud, car vous ny verrez que vos pilotes quotidiens actifs - des appareils actuellement connectés à iCloud et connectés à Internet.

Cependant, sur le réseau Find My, il y a de fortes chances quune poignée de vos vieux iPads, ordinateurs portables ou iPhones traînent là-bas "Indisponibles" car la batterie na pas été chargée depuis des lustres. Dans tous les cas, il est toujours important de se rappeler de retirer de votre compte Localiser tout appareil Apple que vous vendez afin de ne pas créer de problèmes dorthographe pour son prochain propriétaire.

Apple vous recommande en outre de réinitialiser la NVRAM de vos appareils avant quelle ne change de mains, et cela ne devrait prendre quun instant, alors voici ce que vous devez faire.

Éteignez votre Mac Une fois éteint, rallumez-le tout en maintenant les touches Option, Commande ⌘, "P" et "R" enfoncées pendant environ 20 secondes.

Et cest tout. La NVRAM de votre ordinateur, liée à certaines fonctions de sécurité, a été réinitialisée. Cétait facile.

Maintenant que vous avez réinitialisé votre NVRAM et retiré lappareil de votre réseau Find My, vous devez vous déconnecter diCloud dans les Préférences Système. Pour ce faire, ouvrez simplement Préférences Système > Identifiant Apple > puis appuyez sur « Aperçu » ou « iCloud » selon le système dexploitation que vous utilisez > Appuyez sur « Déconnexion ». Après une invite de mot de passe probable, vous serez prêt et prêt à partir.

Cependant, si vous navez pas encore sauvegardé vos données à laide diCloud, vous voudrez dabord le faire avant de vous déconnecter. Pour vous assurer que vous disposez dune sauvegarde récente de tous vos fichiers Mac avant de le vendre, accédez à la même page de paramètres iCloud dans les Préférences Système et vérifiez si tout ce qui figure sur la liste a une coche bleue à côté. Si cest le cas, cela signifie que ces fichiers sont sauvegardés et stockés en toute sécurité dans iCloud. Bien sûr, si tout ce que vous voyez est une boîte blanche vide à la place, vous devrez les activer avant que vos données ne soient téléchargées en ligne.

Enfin, nous sommes enfin prêts pour leffacement des données. Maintenant que vous savez que tous vos fichiers et informations sont à la fois téléchargés en toute sécurité dans iCloud et correctement déconnectés et supprimés de votre compte, vous devez procéder comme suit :

Éteignez complètement votre Mac. Appuyez sur le bouton dalimentation tout en maintenant les touches Commande ⌘ et "R" enfoncées. Ne lâchez pas pendant au moins cinq à 15 secondes. Dans le menu Utilitaires macOS, sélectionnez Utilitaire de disque. Sélectionnez le lecteur le plus haut dans le menu de gauche, puis appuyez sur Effacer. Il peut vous demander de renommer le lecteur et de choisir parmi quelques paramètres de menu, mais vous pouvez les laisser présélectionnés tels quels. Une fois que vous avez confirmé leffacement, quittez Utilitaire de disque et revenez au menu principal Utilitaires macOS. Sélectionnez Réinstaller macOS et suivez les instructions pour installer une nouvelle copie du dernier système dexploitation.

Ça y est, les gars - cest tout ce quil y a à faire. Le processus prend de quelques minutes à plus dune heure, mais à la fin, votre ordinateur exécutera une copie propre du dernier macOS sans aucun lien avec vos fichiers personnels ou votre compte iCloud. Vous devriez être prêt à remettre votre Mac maintenant à son nouveau propriétaire et profiter de la tranquillité desprit en sachant que vous ne recevrez aucun appel téléphonique après-vente en colère sur la façon dont votre identifiant Apple est toujours lié à votre ancienne machine.

Il convient toutefois de noter avant de signer quApple semble être conscient de la lourdeur du transfert dappareils. Dans les dernières versions bêta diOS 15 , une fonctionnalité a été ajoutée aux paramètres appelée "Préparer le nouvel iPhone / iPad". Cette option élimine tout le travail manuel du processus et simplifie une transition iOS en une seule étape facile.

Les doigts croisés, le prochain macOS propose une option "Vendre Mac", effectuant une réinitialisation de la NVRAM, la suppression diCloud et de Localiser mon appareil et la réinstallation du système dexploitation en un seul clic de menu. Bien que jusque-là, ces étapes ci-dessus soient votre meilleur pari.