Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disclosure : Les propriétaires de ce contenu peuvent être payés pour recommander des cryptocurrences. Le contenu de cette page, y compris tout point de vue positif sur Mountenaz ou Dogecoin, peut ne pas être neutre ou indépendant. Cet article ne constitue pas un conseil financier. Vous ne devriez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

Les grands noms comme Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH)et le Bitcoin (BTC) ont amélioré la situation pour tous les nouveaux venus dans le domaine de la cryptographie. Ces monnaies sont connues pour leur efficacité, leur adaptabilité et leur popularité.

Cependant, avec le développement rapide du monde des crypto-monnaies, de très bons jetons entrent sur le marché, marquent leur empreinte et changent toute la donne.

Un nouvel entrant, Mountanaz (MNAZ) pourrait être un ajout étonnant à votre portefeuille d'investisseurs s'il est détenu à long terme.

Analysons les détails.

Le Dogecoin (DOGE) a été créé comme une monnaie mème avec un chien Shiba Inu comme logo. Rapidement, le jeton "blague" a gagné une immense popularité et est devenu l'une des pièces les plus échangées sur le marché.

Créé par Billy Markus et Jackson Palmer, Dogecoin (DOGE) est une monnaie numérique de pair à pair (P2P). Elle est suivie par un grand nombre de fans, Elon Musk étant à la tête de sa popularité.

Contrairement au bitcoin (BTC), le dogecoin (DOGE) est extrait en abondance, avec 10 000 nouvelles pièces extraites chaque minute, sans offre maximale.

Le Dogecoin (DOGE) utilise la technologie du Litecoin et est un protocole PoW de preuve de travail. La preuve de travail permet un consensus sûr et décentralisé.

Le Dogecoin (DOGE) a fait l'actualité récemment pour certains développements très importants qu'il a réalisés. Récemment, l'équipe de développement du Dogecoin (DOGE) a envoyé un paiement en Doge sans utiliser Internet via un protocole appelé "RadioDoge" et le réseau satellitaire Starlink par transmission radio.

Mountanaz (MNAZ) est là pour améliorer la finance décentralisée et surmonter les failles préexistantes du système financier décentralisé. Son protocole DeFi donne aux utilisateurs un accès transparent aux services et outils financiers.

Mountanaz (MNAZ) cherche à porter le prêt de pair à pair à un tout autre niveau en créant une réserve de liquidités où chacun peut déposer la crypto-monnaie de son choix. Cette stratégie est plus efficace pour les emprunteurs, car le pool de liquidités existant réduit le temps de demande et les frais de transaction.

Mountanaz (MNAZ) est construit sur Binance Smart Chain (BSC).

BSC a été choisie car elle est rapide, même les jours de fort trafic. De plus, Binance Smart Chain est compatible avec Ethereum Virtual Machine (EVM).

L'Ethereum et ses variantes dominent le monde du DeFi. Binance Smart Chain (BSC) permet le transfert d'actifs entre les réseaux afin de renforcer sa position dans le secteur de la finance décentralisée et de faciliter le croisement des investisseurs sur le réseau.

Mountanaz (MNAZ), avec l'aide de Binance Smart Chain (BSC), permettra d'atteindre un niveau de sécurité élevé, une vitesse de transaction rapide et des transactions automatisées.

Le site Mountanaz (MNAZ) qui utilise les actifs déposés et prêtés pour créer plusieurs pools de prêts, améliorera l'efficacité et l'efficience du capital d'actifs numériques.

Le pool de prêts de Mountanaz (MNAZ) est une structure et une caractéristique essentielles. Il détient tous les actifs numériques spécifiques que les prêteurs ont déposés. L'oracle standardisera les données nécessaires au calcul des intérêts pour les différents actifs du pool de liquidité, en interaction avec les actifs de réserve.

Même si des grands noms comme Dogecoin (DOGE) et Bitcoin (BTC) se sont imposés comme une marque, nous ne pouvons pas négliger les avantages des petits protocoles comme Mountanaz (MNAZ). La diversification est la clé. Avec de nouveaux jetons comme Mountanaz (MNAZ) qui arrivent avec les derniers développements et la promesse de fournir un service supérieur, on ne peut pas éviter de les avoir dans son portefeuille.

On peut dire que Mountanaz (MNAZ) sera en mesure de livrer une rude concurrence à ses pairs. Investir tôt pourrait être la clé d'un rendement élevé.

Plus sur Mountanaz

Prévente : https://purchase.mountanaz.io/register

Site web : http://mountanaz.io

Télégramme : https://t.me/Mountanaz_Token

Twitter : https://twitter.com/mountanaz

Instagram : https://www.instagram.com/mountanaztoken