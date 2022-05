Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Divulgation : Les propriétaires de ce contenu peuvent être payés pour recommander des cryptocurrences. Le contenu de cette page, y compris les opinions positives de Hashlists, peut ne pas être neutre ou indépendant. Cet article ne constitue pas un conseil financier. Vous ne devriez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.

L'idée de gagner de l'argent de manière passive est très séduisante, car elle réduit le temps que vous devez passer à surveiller votre portefeuille et vous permet de vous consacrer à d'autres aspects de votre vie. C'est quelque chose qui est possible avec les crypto-monnaies, voici donc trois méthodes qui pourraient vous aider à gagner.

Lecloud mining est une sorte de minage à distance. Les utilisateurs peuvent acquérir des contrats de cloud mining, louer des capacités informatiques pour le minage et gagner un revenu régulier grâce au site. L'avantage de l'exploitation minière en nuage est que les utilisateurs n'ont pas besoin d'une connaissance approfondie des concepts d'exploitation minière, ni de divers logiciels et matériels. Ils n'ont pas non plus besoin d'acquérir des dispositifs d'exploitation minière coûteux ou de maintenir une disponibilité 24 heures sur 24.

Hashlists offre de tels services de cloud mining et a également créé une nouvelle incitation à l'expérience utilisateur d'une valeur de 8 $ pour les nouveaux venus dans le domaine des crypto-monnaies, permettant aux clients d'essayer un service de cloud mining d'une journée sans faire de dépôt. Le coupon d'expérience de 8 $ est utilisé pour acheter un nouveau forfait d'expérience utilisateur et obtenir 0,8 $ après une journée. Simultanément, les 8 $ peuvent être utilisés pour acheter et retirer des contrats de valeur supplémentaires. Les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire et encaisser les avantages dès le départ.

Hashlists estime que tout le monde devrait avoir accès à un revenu passif simple grâce aux crypto-monnaies. Pour s'assurer que cela est réalisable, elle propose aux utilisateurs différents plans. Les options de minage de contrat comprennent LTC MINING, ETH MINING, BTC MINING, FIL MINING et DOGE MINING, avec des prix allant de 8 à 6 500 dollars.

Les utilisateurs peuvent déposer n'importe quelle crypto-monnaie par le biais de portefeuilles de crypto-monnaies ou d'échanges, et le site les convertira immédiatement en équivalents USD, qui peuvent être utilisés pour acheter n'importe quel plan. Lorsque l'utilisateur termine le processus de retrait de l'investissement, il doit saisir l'adresse de retrait de la cryptocurrency. Le système transférera immédiatement la crypto-monnaie à l'adresse spécifiée au prix actuel du marché. Par conséquent, les revenus miniers ne seront pas affectés par les fluctuations du prix des crypto-monnaies.

Par rapport au minage, le cloud mining est plus accessible aux nouveaux venus. Les débutants n'ont pas besoin de posséder des compétences d'expert pour installer et entretenir les équipements de minage. Hashlists s'occupera de tout cela pour vous fournir un environnement sans tracas, et tout ce que vous avez à faire est de commencer à miner à leurs frais.

Certaines entreprises de monnaie numérique ont créé des programmes d'incitation pour encourager tout le monde à aider la plateforme en recommandant de nouveaux utilisateurs. Cela peut se faire en partageant un lien d'affiliation, en suggérant un ami ou en offrant d'autres incitations aux nouveaux utilisateurs.

Si vous avez un nombre important d'abonnés sur les médias sociaux (Twitter, Instagram, TikTok, Facebook ou YouTube, par exemple), le programme d'affiliation est une excellente méthode pour gagner un peu d'argent.

Hashlists dispose d'un réseau d'affiliation de ce type. Les utilisateurs qui parrainent des amis en utilisant leurs liens de parrainage gagnent une récompense de 3 % sur chaque plan d'investissement acheté par l'invité. Par exemple, si l'invité achète un plan d'investissement de 100 $, l'invitant reçoit une commission de 3 $.

Si vous souhaitez générer des revenus passifs avec Hashlists, rejoignez le programme d'affiliation de Hashlists et gagnez des commissions en faisant connaître Hashlists !

Le minage est défini comme l'utilisation de la puissance de calcul pour maintenir un réseau et gagner des primes. Bien que le minage n'implique pas la propriété de la monnaie numérique, il s'agit de l'une des méthodes les plus anciennes et les plus établies pour gagner des revenus passifs dans le domaine de la monnaie numérique.

Le minage à l'aide d'un processeur était une approche éprouvée tout au long des premières étapes de la croissance de Bitcoin. À mesure que le taux de hachage du réseau a augmenté, la majorité des mineurs sont passés à des GPU plus puissants. Avec l'intensification de la concurrence, le champ de bataille s'est déplacé vers les ASIC - des dispositifs électriques qui utilisent des processeurs de traitement spécifiques au minage.

Le secteur des ASIC est très concurrentiel, les concurrents monopolisant les ressources de R&D. Les ASIC sont des puces électroniques. Lorsque ces puces arrivent sur le marché de détail, elles peuvent être dépassées et il faut beaucoup de temps pour atteindre le seuil de rentabilité. Par conséquent, la majorité de l'industrie du minage de bitcoins a été prise en charge par des entreprises professionnelles, ce qui rend plus difficile pour les personnes ordinaires de gagner un revenu passif.

De plus, l'installation et la maintenance des équipements de minage exigent un investissement initial et un certain degré de connaissances. Par conséquent, cette activité ne convient pas aux débutants.

Il existe un nombre croissant de perspectives de revenus passifs dans le secteur de la blockchain, qui deviennent de plus en plus populaires chaque jour. En outre, certaines de ces approches ont été employées par des entreprises de blockchain pour fournir des services miniers à un public beaucoup plus large. À mesure que la sécurité et la fiabilité des produits blockchain continuent de se développer, ils pourraient bientôt devenir une source de revenus fiable. Donc, si vous êtes impatient de commencer votre carrière dans l'exploitation minière, nous vous suggérons de considérer l'offre que Hashlists fournit et de commencer à faire des revenus passifs en mode automatique, car le ciel est la limite quand il s'agit de possibilités avec la blockchain et l'exploitation minière.