(Pocket-lint) - L'environnement commercial actuel, caractérisé par une aversion au risque, est peut-être le contraire de ce qu'est le marché des crypto-monnaies. Les fluctuations de prix qui sont largement dénuées de sens sont fréquemment utilisées pour classer le marché des crypto-monnaies comme étant haussier ou baissier. Cela est accentué par l'activité des médias sociaux, les mèmes et d'autres événements anormaux. En raison de l'agitation du marché, il y a une pléthore de cryptos survendues que vous pouvez ajouter pour des gains potentiellement substantiels sur la route.

Dès le début, le marché des crypto-monnaies a été incroyablement volatile. Nous avons vu comment les prix peuvent monter en flèche un jour, puis inverser la tendance le lendemain. Cependant, le marché baissier actuel a brisé la confiance des investisseurs, laissant entendre que l'ère des gains exceptionnels du secteur est terminée.

Cependant, des développeurs intelligents se sont rebellés contre cette notion en introduisant des préventes, dans lesquelles les investisseurs peuvent acheter un jeton avant son lancement à un prix bas. Cette pratique a permis de multiplier les retours sur investissement des premiers acheteurs et de reproduire les richesses produites par les bulles de crypto-monnaies tout au long des années 2010.

Quelle que soit l'attitude du marché à l'heure actuelle, il est clair que les cryptomonnaies sont là pour rester. Les changements apportés par la pandémie sont permanents, et les recherches indiquent que le marché connaîtra une croissance de plus de 12,5 % jusqu'en 2030. Ainsi, malgré le bruit baissier, il y a beaucoup de raisons de s'enthousiasmer pour le marché.

Pensez à Ethereum (ETH) et Solana (SOL), qui sont des choix populaires sur le marché, ainsi qu'au nouveau protocole de liquidité, Calyx Token (CLX), qui vient d'entrer en prévente et dont le nouveau protocole laisse présager une croissance explosive au lancement.

L'Ethereum (ETH) est peut-être la crypto-monnaie la plus utilisée en termes de praticité. Elle a gagné beaucoup de terrain au cours des dernières années et, selon les estimations des analystes, elle n'en est encore qu'au début de son histoire de croissance.

La prochaine mise à jour du réseau le fera passer d'un modèle de preuve de travail à un modèle de preuve d'enjeu. Cette nouvelle mise à jour permettra de réduire considérablement les coûts de transaction, d'accroître l'efficacité du protocole et d'augmenter la vitesse de traitement. Elle viendra s'ajouter à la liste déjà longue des cas d'utilisation d'Ethereum (ETH) et pourrait même permettre à la crypto-monnaie de dépasser le Bitcoin (BTC) en tant que blockchain dominante.

Selon Cathie Woods d'ARK Investment, l'Ethereum (ETH) pourrait atteindre une capitalisation boursière de plus de 20 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Cela est dû en grande partie au fait qu'il s'agit de la première blockchain programmable, qui permet un écosystème en expansion de services DeFi et dApps, ainsi que de NFT ; elle a représenté 78 % de toutes les ventes de NFT l'année dernière et a investi 114 milliards de dollars dans les applications DeFi.

Solana (SOL) a été l'un des investissements en crypto-monnaies les plus réussis de l'année. De janvier 2021 à novembre 2021, SOL a augmenté de plus de 15 000 %, atteignant un sommet de 250 $. Cependant, il est depuis tombé d'une falaise, perdant plus de 60 % de sa valeur. Néanmoins, elle bénéficie de l'un des plus solides scénarios haussiers du secteur, ce qui en fait un excellent investissement à long terme.

Solana (SOL) est réputée pour sa rapidité et son efficacité, deux facteurs essentiels au succès de toute blockchain. De plus, elle comprend une fonctionnalité de contrat intelligent, que les développeurs peuvent utiliser pour créer des dApps. La plateforme est capable de traiter un nombre stupéfiant de 65 000 transactions par seconde à un coût moyen de seulement 0,00025 dollar par transaction.

Solana (SOL) a été extrêmement populaire dans le développement de dApps et de NFTs. Au cours de l'année dernière, le réseau est passé de 70 à plus de 5 000 projets. En outre, pendant plusieurs mois, la blockchain s'est constamment classée au deuxième rang des volumes de NFT, donnant à Ethereum (ETH) une course pour son argent.

Pourtant, la capitalisation boursière de Solana (SOL) ne représente qu'une infime partie de celle d'Ethereum (ETH), ce qui indique que la blockchain a encore un potentiel de croissance considérable devant elle.

Calyx Token (CLX) démontre déjà beaucoup de potentiel, car c'est l'une des rares crypto-monnaies qui a réussi à provoquer des remous dans la communauté cryptographique avant même son lancement.

Calyx Token (CLX) a d'abord fait tourner les têtes lorsque son ambitieux livre blanc a révélé que le protocole de liquidité viserait à introduire le commerce instantané, par lequel les acheteurs peuvent échanger leur crypto immédiatement en une seule transaction une fois demandé. De plus, des frais de gaz minimes sont promis car Calyx (CLX) fonctionnera en s'approvisionnant en liquidités auprès de plusieurs protocoles.

En outre, Calyx Token (CLX) est susceptible d'attirer de nombreux agriculteurs en raison des incitations lucratives qu'il offrira. Tout d'abord, en contribuant aux jetons aux pools de liquidité communs, les fournisseurs de liquidité peuvent gagner un pourcentage des frais sur les swaps exécutés. Les personnes intéressées par le jalonnement bénéficieront également de privilèges, puisqu'elles auront accès à la DAO, ce qui signifie qu'elles pourront participer et voter sur les ordres du jour.

Le token Calyx (CLX) devrait également gagner un grand nombre d'utilisateurs en raison de sa décentralisation totale, ce qui signifie que le protocole est sans permission et que les utilisateurs ne sont pas tenus de se soumettre à des contrôles de sécurité et à des processus d'enregistrement étendus, qui sont monnaie courante dans de nombreux échanges.

Calyx (CLX) fait l'objet d'une prévente statique, dans laquelle son prix restera le même jusqu'au lancement. Cela signifie qu'il est difficile d'estimer la croissance que pourrait connaître le jeton sur la base du nombre actuel d'acheteurs. Cependant, étant donné que l'Ethereum (ETH) et le Solana (SOL) ont tous deux commencé en prévente, on peut prédire que le Calyx (CLX) a un long chemin à parcourir dans le secteur des crypto-monnaies.

