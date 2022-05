Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Divulgation : Les propriétaires de ce contenu peuvent être payés pour recommander des cryptocurrences. Le contenu de cette page, y compris les opinions positives de Pacman Frog, Solana ou Hedera, peut ne pas être neutre ou indépendant. Cet article ne constitue pas un conseil financier. Vous ne devriez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.



Le monde des crypto-monnaies suscite beaucoup d'admiration, car il donne aux gens la possibilité de mieux contrôler leur vie financière tout en gagnant potentiellement des millions de dollars. Même si vous n'êtes pas convaincu que les crypto-monnaies valent la peine d'être investies, vous ne pouvez pas ignorer la communauté d'investisseurs en constante expansion.

Ceux qui sont prêts à investir dans les crypto-monnaies sont toujours à la recherche de meilleures opportunités. Les investisseurs ne savent généralement pas s'ils doivent investir dans une crypto-monnaie stable ou plus récente et moins stable. Eh bien, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Dans cet article, nous allons vous proposer trois excellentes options pour investir votre argent durement gagné, Pacman Frog (PAC), Solana (SOL) et Hedera (HBAR).

Avec sa récente prévente, Pacman Frog (PAC) a reçu beaucoup d'attention de la part d'investisseurs potentiels, et de plus en plus de personnes le rejoindront à mesure que l'espace cryptographique continue de se développer. Il dispose d'une équipe dédiée qui étudie les dernières académies, combinées à des observations sur les marchés financiers. Ils ont élaboré une stratégie en utilisant des méthodes éprouvées, ce qui a conduit à son développement. En raison de la nature de Pacman Frog (PAC) en tant que DAO, le développement d'une communauté forte est l'un des principaux objectifs des crypto-monnaies. La DAO est une organisation autonome décentralisée qui, au fur et à mesure de sa croissance, se rassemble pour prendre des décisions au profit des crypto-monnaies.

Grâce aux différents contrats intelligents et aux infrastructures construites sur la blockchain, cette crypto-monnaie utilise l'écosystème SOL pour être entièrement décentralisée, rapide et abordable. Elle est également extrêmement intuitive, ce qui offre aux utilisateurs une excellente expérience de trading. En matière d'efficacité, sa vitesse est unique. Il peut se targuer de réaliser 65 000 transactions par seconde, contrairement aux 30 transactions par seconde d'Ethereum (ETH). Par conséquent, les experts en crypto-monnaies estiment qu'elle pourrait être utile pour une nouvelle génération de transactions.

En outre, elle vise à développer une communauté décentralisée en fournissant divers services dans un environnement en constante évolution. Il vise à créer une entreprise gérée par la communauté et axée sur les NFT et le financement des jeux (GameFi). L'objectif du réseau est de sensibiliser les personnes du monde entier aux diverses difficultés que la blockchain et les crypto-monnaies peuvent facilement résoudre.

Solana (SOL) est l'un des prochains grands candidats à la blockchain, favorisant des coûts de transaction plus rapides et plus bas au détriment de la centralisation que les blockchains comme Ethereum (ETH). Sa technologie avancée protège la blockchain des goulets d'étranglement et des retards importants. Cependant, elle est confrontée au problème des hackers malveillants qui causent des problèmes au sein du réseau.

Solana (SOL) utilise son modèle Proof of History et le modèle Proof of Stake, plus populaire et plus répandu. La combinaison de ces modèles produit un réseau très rapide. Il est idéal pour l'industrie du crypto jeu en raison de son volume de transactions élevé et de sa vitesse. Les blockchains alternatives sont généralement chères et lentes, ce qui n'attirera pas grand monde. À l'heure actuelle, elle a une capitalisation boursière de plus de 32 milliards de dollars, ce qui en fait la 6e plus grande crypto-monnaie au monde.

Hedera (HBAR) démontre que sa technologie unique peut gérer de nombreuses transactions simultanément. En témoignent les impressionnants 6,5 millions de transactions par jour, avec une vitesse moyenne de 0,5 seconde par transaction. Il s'agit d'un système de paiement de masse qui a le potentiel pour devenir un concurrent sérieux des principaux leaders du marché tels que Visa. Il est réalisé grâce à l'adoption continue des crypto-monnaies dans le monde entier.

Hedera (HBAR) a introduit la technologie appelée Hashgraph, et cette technologie rend Hedera meilleur que de nombreuses autres alternatives de blockchain. Avec Hashgraph, elle est meilleure en termes d'évolutivité, de coût et de vitesse. Ses transactions ont un coût moyen de seulement 0,0001 $ et sont normalement effectuées en cinq secondes. Hedera affirme que son système peut gérer plus de 1000 transactions par seconde, ce qui est mieux que la plupart des systèmes. Avec une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars, elle est actuellement classée comme la 35e crypto-monnaie mondiale.