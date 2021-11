Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La FIFA (lorganisation internationale de football aux mœurs suspectes, et non le football extrêmement populaire aux mœurs suspectes) a démontré que son incarnation moderne na plus peur dinnover du côté technologique du football.

Depuis quil a adopté la technologie sur la ligne de but, il a également apporté les merveilles des arbitres assistés par vidéo (VAR) au jeu, et maintenant il envisage une nouvelle étape dans la même direction en testant un système complexe pour détecter automatiquement les infractions de hors-jeu.

Pour être clair, ce ne seront pas des sifflets instantanés de style jeu chaque fois que quelquun est hors-jeu dun millimètre - au lieu de cela, 10 à 12 caméras dans chaque stade surveilleront chaque joueur sur la position du terrain (et leurs membres) jusquà 50 fois par seconde.

Sil y a un hors-jeu repéré, le système enverra une alerte au VAR de la journée, plutôt que de distraire larbitre sur le terrain, et le VAR peut alors décider sil doit enquêter, vraisemblablement en fonction de lissue de la situation, et si il a déjà été repéré par le juge de ligne sur place.

Lobjectif est de réduire les occasions où le VAR doit attendre des siècles pour déterminer avec soin si un hors-jeu doit être accordé, bien que le système ne soit évidemment quen phase de test. Il sera en place pour la prochaine Coupe arabe, un tournoi plus petit à léchelle internationale.

Si cest un grand succès là-bas, cependant, il y a toutes les chances que le système soit en place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.