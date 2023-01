Toutes les entreprises attendent avec impatience la saison des achats des fêtes. C'est le meilleur moment de l'année pour célébrer les succès de l'année écoulée, générer encore plus d'affaires avant la fin de l'année et favoriser des relations significatives avec les clients et les consommateurs.

Les gens affluent généralement dans les magasins et les entreprises locales pendant les fêtes, que ce soit pour trouver des fournitures et des cadeaux pour Noël, Hanoukka, Kwanzaa ou le Nouvel An. Ainsi, toutes les entreprises peuvent augmenter leurs revenus pendant la période de pointe des fêtes, mais seulement si elles sont préparées.

Si vous n'êtes pas suffisamment préparé pour les fêtes de fin d'année et si vous ne trouvez pas de moyens créatifs pour rester au premier plan dans l'esprit de vos clients, vos concurrents pourraient prendre le dessus. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 50 % de réduction sur les cadeaux en utilisant le code promo HOLIDAY, c'est donc le moment idéal pour faire des achats. Nous vous proposons ci-dessous 10 conseils et astuces pour être prêt pour les fêtes de fin d'année et faire en sorte que votre marque reste dans tous les esprits !

Envoyez des cartes postales de soldes à vos clients

Les gens réservent souvent une grande partie de leurs achats pour les fêtes de fin d'année, car la plupart des magasins et des entreprises proposent des ventes et des remises intéressantes. Si vous êtes comme la plupart des entreprises, vous avez probablement déjà quelques soldes en vue. Il n'y a pas de meilleur moyen de promouvoir ces ventes, événements, offres et promotions que les cartes postales personnalisées. Vous pouvez concevoir des cartes postales personnalisées sur le thème des fêtes afin d'attirer les bons clients dans votre magasin, tout en répandant la joie des fêtes !

Publiez une brochure avec des offres spéciales pour les fêtes

Les fêtes sont l'occasion d'aller au-delà des offres générales de votre magasin et d'essayer de nouvelles choses. Starbucks, par exemple, propose toujours une sélection de boissons spéciales vacances, comme le Pumpkin Spice Latte, pendant les fêtes. Et si l'une de vos idées sur le thème des fêtes est un succès, vous pouvez également l'intégrer à votre offre générale !

Si vous êtes un spa, par exemple, vous pouvez proposer des forfaits spéciaux de rajeunissement sur le thème de l'hiver pour attirer les clients. Ou, si vous êtes un magasin de vêtements, vous pouvez proposer des tenues sur le thème des fêtes. Quelles que soient vos offres spéciales pour les fêtes, vous pouvez les envoyer à vos clients potentiels sous la forme de brochures de présentation attrayantes !

Remerciez vos clients avec des tasses personnalisées

Toutes les entreprises envoient des cartes de vœux, et la plupart d'entre elles sont sommairement jetées par les destinataires. Si vous voulez vraiment faire une impression unique sur vos clients, envoyez plutôt des tasses personnalisées. Tout le monde aime une bonne tasse à café, et il est donc plus probable qu'ils se sentent concernés par votre entreprise. De plus, comme les tasses à café sont utilisées régulièrement, il est plus probable qu'ils se souviennent de votre entreprise chaque matin en préparant une tasse de café !

Encouragez vos clients à porter votre marque

Savez-vous ce qui est mieux qu'un client qui apprécie vos cadeaux ? Un client qui apprécie tellement vos cadeaux qu'il fait de la publicité pour votre marque auprès de tous ! L'une des façons les plus simples d'étendre le marketing de votre marque et d'attirer encore plus de clients est d'envoyer des t-shirts, sweat-shirts, sacs fourre-tout et autres articles à porter personnalisés à vos clients existants.

Lorsque vous concevez des t-shirts et des pulls personnalisés, assurez-vous qu'ils sont suffisamment attrayants pour que vos clients les portent à l'extérieur. L'article doit également porter le logo de votre marque. Ainsi, où qu'ils aillent, vos clients auront sur eux un rappel important de votre marque. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que le client se sente lié à votre marque tout en faisant votre promotion.

Fournissez des prospectus avec des réductions après les fêtes de fin d'année

Vous recevrez probablement beaucoup de nouveaux clients pendant la période des fêtes, que vous pourrez convertir en habitués. Vous pouvez y parvenir en proposant des incitations, des promotions et des remises pour la période qui suit les fêtes. Chaque fois qu'un client se rend dans votre magasin, offrez-lui un prospectus saisonnier contenant des informations sur les remises accordées après les fêtes. Cela l'encouragera à revenir dans votre magasin après la ruée des fêtes et peut-être à devenir un client régulier.

Faites en sorte que vos clients se souviennent de vous tout au long de l'année prochaine avec des calendriers personnalisés

Lescalendriers personnalisés sont le meilleur moyen de rester présent à l'esprit de vos clients. Vous pouvez concevoir des calendriers attrayants que vos clients voudront afficher dans des endroits très fréquentés, comme leur salon ou leur chambre. L'idéal est de limiter la taille de la marque et de mettre l'accent sur l'esthétique afin d'inciter les clients à utiliser le calendrier.

Vous pouvez indiquer sur le calendrier les dates importantes pour votre entreprise, c'est-à-dire les dates auxquelles vous êtes le plus susceptible d'organiser des événements ou des promotions. Ainsi, chaque fois que vos clients consulteront le calendrier, ils se souviendront de votre entreprise et des opportunités de vente potentielles. Un calendrier soigneusement conçu et mis en place peut vous aider à maintenir le trafic tout au long de l'année !

Encouragez vos clients à faire des achats tout en travaillant avec des tapis de souris personnalisés

Si vous voulez vraiment faire preuve de créativité, vous pouvez offrir des tapis de souris personnalisés à vos clients. Comme la plupart des gens travaillent sur ordinateur de nos jours, ils auront certainement besoin d'un grand nombre de tapis de souris. Vous pouvez proposer des tapis de souris attrayants arborant le logo et le site Web de votre marque, afin de rester au premier plan dans leur esprit, surtout lorsqu'ils sont déjà devant leur ordinateur.

Envoyez des stylos gravés à vos clients

Tout le monde aime signer son nom avec des stylos gravés de qualité supérieure. Le fait de signer avec un stylo attrayant peut donner un sentiment de puissance. Et si vous parvenez à convaincre vos clients d'utiliser vos stylos gravés, ce sentiment de puissance peut être transmis à votre marque. Vous pouvez envoyer des stylos gravés de qualité supérieure à vos clients les plus fidèles, et ainsi créer une relation positive avec eux.

Accrochez des affiches et des bannières dans votre magasin

Comme nous l'avons déjà mentionné, les clients adorent les ventes, les promotions et les réductions, surtout pendant la période des fêtes. Vous pouvez imprimer des affiches et des bannières attrayantes que vous pourrez accrocher dans votre magasin et dans votre quartier. Vous êtes sûr d'attirer les bons regards, ce qui vous aidera à augmenter le nombre de visiteurs et de nouveaux clients. Les affiches et les bannières peuvent également encourager les clients à acheter des articles dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin.

Offrez des paniers cadeaux personnalisés aux clients

Tout le monde aime les paniers-cadeaux gratuits. À l'approche des fêtes, vous pouvez préparer des paniers cadeaux uniques pour vos clients les plus chers. Le panier cadeau peut contenir des stylos personnalisés, des cahiers, des tapis de souris, des t-shirts, des sweat-shirts, ou tout autre objet mentionné précédemment. Non seulement vos clients seront ravis de recevoir le cadeau, mais ils se souviendront activement de votre entreprise chaque fois qu'ils utiliseront les produits.