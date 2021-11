Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons que de nombreux lecteurs fidèles de Pocket-lint sintéressent également aux grands espaces et naiment rien de plus que de laisser le monde numérique derrière eux et de se diriger vers le monde réel.

Tout comme nous aimons apporter les dernières rumeurs sur ce à quoi sattendre du prochain iPhone ou conseiller sur le meilleur téléphone Samsung à acheter, le plein air est quelque chose que nous aimons. Cela a stimulé notre couverture des trackers de fitness au fil des ans - nous avons publié notre première revue Garmin Forerunner en 2004 !

Mais tandis que Pocket-lint se concentre sur la technologie, il y a beaucoup plus à explorer au-delà du numérique. Cest pourquoi nous avons lancé un site sœur. Dites bonjour à The Gear Loop .

Le Gear Loop est opérationnel et vous tiendra au courant des dernières aventures en plein air. Nous avons déjà une introduction au bikepacking , une explication sur le surf intérieur ainsi quun aperçu de la plupart des chaussures de course high-tech du moment.

Nous avons réuni une équipe dexperts, avec des années dexpérience, pour vous apporter des critiques honnêtes et des fonctionnalités à travers un large éventail dactivités daventure. Nous couvrons la mer au sommet, des sports nautiques aux sports dhiver - et tout le reste.

Comme cela a toujours été le cas avec Pocket-lint, nous cherchons à vous apporter des critiques pragmatiques, les dernières nouvelles et quelques aventures inspirantes pour vous aider à déterminer où votre prochain défi vous mènera.

Marcheriez-vous dun océan à lautre avec un bébé? Cela pourrait être plus valorisant que vous ne le pensez.

À la tête de The Gear Loop se trouve Leon Poultney dans le fauteuil de léditeur, apportant avec lui une expérience approfondie de nombreuses grandes aventures de la vie et une expérience journalistique comme Sunday Times Driving, The Sun, Wired UK et plus encore.

Bien sûr, Pocket-lint continuera à couvrir les dernières technologies, mais lorsquil sagit de choisir une veste Gore-Tex, de choisir le meilleur réchaud de camping ou de réfléchir à la lampe frontale qui vous conviendra - The Gear Loop sera la destination la plus chaude en ligne.