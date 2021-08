PayPal vous permet désormais dacheter de la crypto-monnaie au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - PayPal étend ses services de trading de crypto-monnaie au Royaume-Uni, permettant désormais à des millions dutilisateurs dacheter, de détenir et de vendre plus facilement Bitcoin , Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin en utilisant leurs comptes PayPal existants.

Le déploiement fait suite à un lancement antérieur depuis les États-Unis en octobre 2020, où la société a également permis à ses utilisateurs déchanger les quatre devises directement depuis leurs portefeuilles numériques.

Lélargissement sur le marché britannique est la première expansion territoriale du service de la société en dehors des États-Unis, et la nouvelle de cette décision a déjà fait augmenter le prix du Bitcoin de 2% au cours des dernières 24 heures. Ethereum, en revanche, a déjà augmenté de près de 6%.

PayPal affirme que les clients peuvent commencer à posséder des crypto-monnaies pour aussi peu que 1 £ et sans frais supplémentaires - bien que dans le monde de la crypto, ce soit généralement la norme.

La société affirme également quelle fournit aux clients un "contenu éducatif" de base sur les crypto-monnaies, mais quelques phrases plus tard encouragent les utilisateurs à "faire leurs recherches" avant de prendre des décisions dachat majeures.

