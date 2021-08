Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2016, Rolling Stone a appelé le numéro un plus grand spectacle de télévision dans l histoire, et tout le monde qui a jamais vu un épisode sait sûrement que The Sopranos est undoubtably l un des plus fascinants et en couches montre de tous les temps.

Son créateur, David Chase, a été léger sur le travail supplémentaire pour accompagner la série - en plus dun jeu vidéo unique sur PS2 forcé par HBO en 2006, où vous deviez prendre la relève en tant que fils de feu Sal "Big Pussy" Bonpensiero sur son quête pour rejoindre léquipe de Tony Soprano, lintégralité de lunivers des émissions nexiste que dans les six saisons diffusées sur HBO.

Bien sûr, comme nous le savons tous, cela est sur le point de changer avec la sortie de The Many Saints of Newark le 1er octobre. Le film agit comme une préquelle de The Sopranos et une histoire dorigine pour Tony alors quil apprend les ficelles de la foule via Dickie Moltisanti, le père de Sopranos co-leader Christopher.

Au cas où vous vous demanderiez qui pourrait jamais remplir les chaussures légendaires de James Gandolfini et de sa performance unique dans une génération, ce nest autre que le fils des acteurs lui-même, Michael Gandolfini, qui jouera le rôle principal en tant quadolescent Tony S.

Quant au père de Christopher Moltisanti, Dickie, ce rôle sera interprété par Alessandro Nivola, connu pour ses rôles dans American Hustle et A Most Violent Year.

Le film présentera également des performances du célèbre acteur de la mafia Ray Liotta, de la candidate aux Oscars Vera Farmiga et de la star de Hamilton Leslie Odom Jr.

Johnny Boy et la soprano junior

Voici le casting complet et léquipe selon IMDB.

Michael Gandolfini dans le rôle dAnthony "Tony" Soprano

Alessandro Nivola dans le rôle de Dickie Moltisanti

Leslie Odom Jr. comme Harold McBrayer

Jon Bernthal dans le rôle de Giovanni "Johnny Boy" soprano

Corey Stoll dans le rôle de Corrado "Junior" Soprano Jr.

Ray Liotta dans le rôle de "Hollywood Dick" Moltisanti

Vera Farmiga dans le rôle de Livia Soprano

Billy Magnussen dans le rôle de Paulie "Walnuts" Gualtieri

John Magaro dans le rôle de Silvio Dante

Après près de deux ans de retard dus à la pandémie de COVID-19, The Many Saints of Newark sortira enfin le 1er octobre 2021.

Vous pouvez regarder une bande-annonce de The Many Saints of Newark ici.

Oui! The Many Saints of Newark sera disponible en streaming sur HBO Max à partir du 1er octobre 2021 – le jour même de sa sortie dans les salles de cinéma des États-Unis et dautres endroits dans le monde, compatibles COVID. Il est important de noter, cependant, que loffre de streaming HBO Max nest valable que pendant les 31 premiers jours après sa sortie. Une fois le mois écoulé, The Many Saints of Newark sera retiré du service de streaming pendant un certain temps avant de revenir aux services de streaming dans un futur ultérieur.

Vous pouvez regarder les six saisons des Sopranos exclusivement sur HBO Max aux États-Unis, car HBO Max nest toujours pas disponible au Royaume-Uni. Cela coûte 14,99 $ par mois.