Parallels 17 apporte Windows 11 aux Mac

(Pocket-lint) - Eh bien, si vous avez envie dexécuter la dernière version de Windows sur votre Mac, Parallels Desktop est là pour vous, car la dernière version offre désormais la prise en charge de Windows 11 pour les Mac Intel et M1.

Parallels 17 propose une multitude de nouvelles améliorations de performances et de modifications mineures dans le but de rendre le logiciel Windows un jeu denfant à exécuter sur les Mac sans avoir besoin de passer par Boot Camp - qui nest même plus pris en charge sur les derniers Mac de silicium dApple de toute façon.

Outre la prise en charge de Windows 11, Parallels 17 offre des temps de reprise jusquà 38 % plus rapides, des graphiques 2D 25 % plus rapides et des performances OpenGL six fois supérieures. Sur un Mac M1, vous pouvez vous attendre à ce que ces chiffres se situent quelque part entre 20% et 33%, selon la société.

Il y a quelque chose dimportant à noter, cependant, et cest le fait que Parallels sur nimporte quel Mac de silicium Apple ne pourra exécuter Windows que sur les versions ARM du système dexploitation de la société basée à Redmond. Le jury ne sait toujours pas si Windows sur ARM est réellement la vraie affaire ou non , donc si vous navez pas vérifié si les applications que vous devez utiliser sont prises en charge, vous devez faire preuve de prudence avant dabandonner complètement votre PC Windows.

Parmi les autres améliorations mineures de lexpérience utilisateur, citons la reconnaissance de la batterie, ce qui signifie que Parallels mettra Windows en mode déconomie dénergie, tout comme votre Mac le ferait nativement. Les améliorations du mode Coherence font également leurs débuts cette année.

Au cas où vous nêtes pas au courant, le mode Coherence est lune des fonctionnalités de Parallels Desktop les plus populaires, et il permet aux utilisateurs dexécuter une seule application Windows directement dans mac OS et avec dautres applications Mac plutôt que davoir à ouvrir le bureau Windows complet . Les utilisateurs qui cherchent à travailler sans interruption seront sûrement ravis, car cette année, le mode Coherence bloque toutes les fenêtres contextuelles Windows non liées, telles que les alertes pour les mises à jour, les arrêts automatiques et les écrans de connexion au compte.

Parmi les autres améliorations mineures, citons lamélioration du glisser-déposer entre les applications Windows et Mac et la prise en charge du démarrage sécurisé via un TPM virtuel pour « des niveaux plus élevés de protection des données ».

Le prix commence à 79,99 $/69,99 £ par an pour un nouvel abonnement, ou à 99,99 $/89,99 £ par an pour une nouvelle licence perpétuelle. Si vous possédez déjà une édition de Parallels et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau, vous naurez quà débourser 49,99 $/39,99 £ pour acheter la version 17 ou passer à une licence perpétuelle annuelle.