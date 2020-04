Comment rendre votre travail plus durable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La durabilité est l'un de ces objectifs qui peuvent être atteints à la fois au niveau macroéconomique et microéconomique dans le monde professionnel. Si vous êtes un rouage dans une machine plus grande, vous pouvez pousser pour le changement, tandis que ceux qui ont plus de contrôle sur les décisions d'une entreprise ont le pouvoir d'avoir un impact réel.

Mais quelles sont les mesures que vous pourriez réellement prendre, pratiquement, si vous cherchez à rendre votre vie professionnelle moins dommageable pour l'environnement et plus durable ? Nous avons rassemblé quelques idées que vous pourriez utiliser, que ce soit comme tremplin pour des changements plus complexes, ou comme des mesures simples en une étape qui peuvent sauver votre conscience et encourager les autres à imiter votre attitude.

Notre premier point peut sembler évident, ne serait-ce que parce que de nombreuses entreprises le font depuis des années, mais réduire le matériel imprimé et déplacer la documentation en ligne est vraiment une évidence. Pour chaque grand bureau moderne qui a une politique sans papier, il y a quelques petites entreprises qui ne l'ont pas fait.

Souvent, il y a des raisons évidentes pour lesquelles cette transition pourrait être douloureuse, surtout lorsque les gens ont affaire à des imprimés ou ont simplement des systèmes existants qui semblent exiger des copies papier. Cependant, la réalité est que chaque équipepourraitpasser à des systèmes sans papier avec un peu d'effort, et il y a maintenant beaucoup de programmes disponibles pour permettre la collaboration en ligne, que ce soit via Google Suite ou simplement via les canaux Slack actifs. Plus que d'autres étapes, la réduction des commandes papier et de l'utilisation entraînera un changement tangible.

Nous ne voulons pas être insensibles - nous savons que d'innombrables personnes à travers le monde n'ont pas d'autre choix que d'éviter de voyager et de travailler à la maison, en raison de la pandémie actuelle de la COVID-19.

Cependant, si les gens sont à la recherche de doublures d'argent, il se peut que de nombreuses entreprises aient la possibilité de prévoir des modes de travail plus flexibles et de se rendre compte qu'une grande partie de leur main-d'œuvre pourrait potentiellement travailler à domicile plus régulièrement, même dans des conditions normales. Chaque fois que vous restez à la maison pour travailler, vous épargnez des émissions d'un voyage, et il en va de même pour une réunion organisée en ligne plutôt qu'en personne.

Même si nous revenons à la normalité et que vous revenez à votre trajet, pensez à des moyens d'éviter les émissions, que ce soit en vélo pour aller au travail ou en encourageant les partenaires éloignés à ne pas se déplacer pour de courtes réunions.

Bien sûr, si vous voulez avoir un impact en dehors de vos comportements de travail, ou bien pour compenser votre impact passé sur l'environnement mondial, un moyen facile de le faire est de mettre en place des systèmes de neutralisation du carbone.

Nous ne voulons pas trop nous trompons, mais si nous pouvons le faire, vous aussi. Il existe de nombreux outils pour vous permettre de calculer votre tonnage de carbone estimé sur une base annuelle, y compris le calculateur d'empreinte carbone du WWF. Il vous aidera à déterminer votre impact grossier, de sorte que vous pouvez le compenser.

Cela peut être fait par le biais de systèmes comme Forest Carbon au Royaume-Uni, qui plantera et entretiendra des arbres en fonction de la quantité de carbone dont vous avez besoin pour compenser. Bien sûr, la compensation devrait idéalement être jumelée à un changement de comportement, mais elle a le bonus d'être quelque chose que vous pouvez faire à partir de votre bureau, facilement.

Une autre étape importante que vous pouvez prendre pour atténuer votre impact sur la planète est de prendre le temps de rechercher tout équipement que vous utilisez et achetez en tant qu'entreprise ou pour un usage professionnel. Encore une fois, cela peut être à petite échelle ou plus large.

Cela peut signifier que si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, vous envisagez quelque chose comme le FairPhone 3, construit avec un souci ferme de durabilité. Ou si vous avez besoin d'une nouvelle chaise de bureau, vous pourriez trouver une entreprise qui utilise des matériaux recyclés et recyclables plutôt que d'acheter un modèle moins cher et plus mince destiné à la décharge. Sur le plan personnel, cela peut être un changement gérable.

Si vous êtes en mesure d'influencer les décisions d'une grande entreprise, vous pourriez avoir un impact réel. Certains immeubles à bureaux comportent des milliers de chaises, de bureaux, d'ordinateurs et d'autres matériaux. La modification de la façon dont ces produits sont achetés pour faire de la durabilité une hypothèse pourrait avoir un impact réel. En effet, vous pourriez même pousser votre entreprise à s'implanter dans des immeubles de bureaux ayant des scores élevés en matière de durabilité et des propriétés qui piégent l'énergie, ce qui contribuera à encourager la construction et la rénovation d'un plus grand nombre de ces bâtiments.

Bien sûr, vous pourriez être en mesure de contrôler vos propres actions et celles de votre entreprise dans une certaine mesure, mais une autre complication survient lorsque vous vous tournez vers vos partenaires commerciaux. Que vous soyez membre d'une chaîne d'approvisionnement, que vous travailliez avec d'autres entreprises sur des projets, ou que vous les embauchiez pour vous fournir des services, une autre façon de rendre votre travail plus écologique est d'encourager la durabilité parmi vos partenaires.

Cela pourrait signifier que la durabilité soit une priorité lors de l'appel d'offres et du choix de partenaires, ou cela pourrait signifier simplement parler à la direction de ces entreprises de ce qu'elles font, mais si vous pouvez encourager d'autres entreprises à prendre des mesures positives, sans aliéner les gens, vous ferez du bon travail qui va au-delà de votre propre vie professionnelle.

Nous avons parcouru certaines des façons simples de rendre votre travail plus durable, mais il est important de se rappeler que vous ne serez probablement pas en mesure de les faire tous facilement, du moins pas immédiatement. Ce n'est pas une mauvaise chose - la clé est de rester positif, et de faire tous les petits changements que vous pouvez.