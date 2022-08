Yamaha SR-C30A est une barre de son compacte conçue pour la télévision ou les jeux.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Yamaha a annoncé une barre de son compacte et un caisson de basses combinés qui peuvent améliorer le son de la télévision ou des jeux sans prendre beaucoup de place.

La Yamaha SR-C30A combine un haut-parleur central stéréo avec un caisson de basses séparé sans fil de 50 W pour une puissance supplémentaire.

Avec seulement 60 cm de large, la barre peut facilement être posée sur une table ou un bureau. Elle peut également être fixée au mur.

Elle contient deux haut-parleurs à cône de 1,8 pouce avec une puissance de sortie de 20W par unité. Le woofer mesure 5,1 pouces et le subwoofer ne mesure que 16 cm de large, ce qui permet de le ranger facilement.

Le système prend en charge les technologies Adaptive Low Volume et Clear Voice de Yamaha, qui garantissent que les voix et les paroles restent claires même lorsque le volume d'écoute est faible. Il est également possible de choisir parmi quatre préréglages sonores personnalisés : standard, stéréo, jeu et film 3D.

La barre peut être contrôlée par smartphone via une application iOS ou Android dédiée, tandis que les boutons sur l'enceinte elle-même vous donnent également accès au volume, aux modes sonores et à la sélection des entrées.

Il y a deux entrées audio optiques à l'arrière, plus une entrée mini-jack stéréo et le Bluetooth pour une connexion sans fil. Un port HDMI compatible ARC est également disponible.

Le Dolby Digital est pris en charge, avec des capacités surround virtuelles également.

Le Yamaha SR-C30A sera disponible au Royaume-Uni à partir d'octobre, au prix de 299 £.

Écrit par Rik Henderson.