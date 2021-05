Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Yamaha fait partie du trio de marques qui ont ajouté HDMI 2.1 à leurs récepteurs AV, seulement pour constater quils ne prenaient pas entièrement en charge une sortie 4K 120Hz de la Xbox Series X.

Avec Denon et Marantz , il est actuellement en train doffrir à ses clients un correctif externe.

Cependant, cela ne sera pas nécessaire sur sa prochaine gamme dAVR. Il a annoncé trois récepteurs qui prendront entièrement en charge la Xbox Series X et 4K 120Hz. Ils prendront même en charge 8K depuis la console au fur et à mesure que cela se produira.

Les Yamaha Aventage RX-A8A, RX-A6A et RX-A4A sont chacun équipés dentrées et de sorties HDMI 2.1. Ils seront entièrement compatibles avec 4K à 120Hz et 8K à 60Hz "via une future mise à jour", ce qui signifie quils pourront fournir des images à ces résolutions / fréquences dimages sans perte de son ou autres mises en garde.

Une amélioration notable par rapport aux récepteurs AV "4K 120Hz" existants est que chacun des modèles sera livré avec sept entrées HDMI 2.1 et trois sorties. La plupart des récepteurs actuels nont quun ou deux au total.

Ils prennent également en charge Dolby Atmos et DTS: X pour les canaux en hauteur, HDCP 2.3 et eARC. La prise en charge de lassistant vocal comprend Alexa, Siri (via AirPlay 2) et Google Assistant.

La principale différence entre eux est le nombre de canaux proposés et la puissance de sortie.

Le RX-A8A est livré avec 11,2 canaux et 150W de puissance globale. Le RX-A6A est également un récepteur de 150 W, mais avec 9,2 canaux. Alors que le RX-A4A offrira 110W de puissance et 7,2 canaux.

Les prix commencent à 1300 $ aux États-Unis, avec une disponibilité indiquée à lété 2021.

Écrit par Rik Henderson.