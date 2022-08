Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears a annoncé la sortie de l'enceinte ultra-portable Wonderboom 3, dotée d'un son à 360 degrés et d'une résistance à l'eau et à la poussière IP67 afin que vous puissiez l'emporter partout où vous le souhaitez.

La Wonderboom 3 succède à l'excellente Wonderboom 2 et présente un design très similaire, avec les gros boutons de volume caractéristiques sur la face avant du matériau et une boucle pour la transporter.

-

Cependant, le Wonderboom 3 est désormais fabriqué à partir de 31 % de plastique post-consommation, et il est proposé en quatre nouveaux coloris, à savoir : Joyous Bright, Hyper Pink, Performance Blue et Active Black.

Vous trouverez également une plus grande portée Bluetooth de 40 mètres, ainsi qu'une plus grande promesse de batterie de 14 heures et deux haut-parleurs Wonderboom 3 peuvent être jumelés ensemble pour un plus grand son. Une première pression vous permettra de doubler les haut-parleurs, tandis qu'une seconde pression offrira un son stéréo, avec des canaux gauche et droit.

Parallèlement à l'annonce de la Wonderboom 3, Ultimate Ears a également annoncé une couleur blanche pour son enceinte Hyperboom. L'enceinte Hyperboom est la plus grande de la gamme de la société et elle offre une résistance à l'eau et à la poussière IPX4, une autonomie de 24 heures et quatre sources d'entrée - deux Bluetooth, une auxiliaire de 3,5 mm et une audio optique.

L'Ultimate Ears Wonderboom 3 sera disponible à partir du 31 août et coûtera 99,99 € en Europe et 89 £ au Royaume-Uni. L'Hyperboom White sera disponible au prix de 409 £ au Royaume-Uni à partir du 9 septembre.

Écrit par Britta O'Boyle.