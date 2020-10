Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le plus grand orateur dUltimate Ears à ce jour, Hyperboom, arrive enfin sur les côtes britanniques après sa sortie initiale aux États-Unis. Lorateur de fête, qui brise le moule des appareils portables typiques de petite taille de la société, sera au prix de 359 £.

Ce nest pas parce quil est à plus grande échelle - et nous parlons de 36,4 cm de haut et 19 cm de diamètre en forme de diamant - quil nest pas portable. Branchez-le au mur et laissez-le jouer, ou la batterie intégrée signifie que vous navez pas besoin de prise - avec jusquà 24 heures de lecture (trois heures si à plein volume) - tandis que létanchéité IPX4 signifie pas de crainte de lutiliser à lextérieur ou à lintérieur.

Nous avons toujours aimé les produits Ultimate Ears pour leur capacité à gérer laudio. LHyperboom, comme son nom lindique, fait passer les choses dun cran par rapport au Megaboom 3 . Lappareil plus récent et plus grand réunit deux woofers de 4,5 pouces, deux tweeters de 1 pouce et deux radiateurs passifs pour atténuer les basses - ce qui, à une capacité de 45 Hz à 20 kHz, signifie quil ne manquera pas de sortie bas de gamme ou dynamique.

Si vous possédez dautres haut-parleurs Ultimate Ears actuels, il est également possible de les coupler dans lapplication pour une expérience multi-pièces ou stéréo (Ultimate Ears appelle cette Party Up), tandis que la double connexion Bluetooth signifie que deux appareils peuvent être connectés afin que la musique ne soit jamais diffusée. stop - même lors du transfert dun appareil à un autre.

Nous sommes heureux que lHyperboom soit enfin arrivé sur le marché britannique. Cela comble une lacune dans la gamme dUltimate Ears que nous espérions voir remplie, défiant les goûts du Sonos Move .

Écrit par Mike Lowe.