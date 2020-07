Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans le cadre de la vente dété dAmazon - en remplacement du Prime Day habituel pour 2020 - Ultimate Ears a réduit lun de ses ensembles de haut-parleurs Bluetooth les plus populaires: lUltimate Ears Boom 3 et le support de charge Power Up.

Avec un prix oscillant généralement autour de 160 £, la baisse de prix daujourdhui pour les offres quotidiennes dAmazon comprend une réduction utile de 60 £.

Cet ensemble particulier est celui qui comprend le support de chargeur Power Up, qui vous donne une base facile pour garder votre haut-parleur tout en le gardant chargé. Ensuite, lorsque vous souhaitez le déplacer dans une autre pièce ou lemmener à lextérieur, il vous suffit de le ramasser et de ne jamais avoir à jouer avec les câbles.

Vous pouvez consulter loffre ici pour accrocher le pack Boom 3 Power Up à son prix le plus bas.

squirrel_widget_148748

Boom 3 est un haut-parleur à 360 degrés, ce qui signifie que le son est pompé vers vous quel que soit le côté de lenceinte auquel vous faites face, et dispose de commandes de musique intégrées directement dans lenceinte elle-même pour faciliter le saut et la pause de vos pistes.

Ultimate Ears a enveloppé son haut-parleur dans un tissu attrayant, qui est également durable. De plus, il est étanche et résistant à la poussière jusquà la certification IP67, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez le submerger dans leau et ça ira. Il est également conçu pour flotter lorsquil est projeté dans leau.

Parfait pour vos soirées en plein air dans les piscines en vacances, ou tout simplement pour écouter de la musique pendant quil sévapore inévitablement lors dun barbecue britannique prévu.

Il est portable, durable, bruyant et polyvalent, et il est proposé. Si vous êtes à la recherche dun haut-parleur sans fil pour lextérieur, cest une bonne affaire pour un haut-parleur populaire.