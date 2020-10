Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que lAmazon Echo vous offre toute la commodité dAlexa, ce nest pas le meilleur haut-parleur qui sonne. Si vous voulez une meilleure qualité sonore, Ultimate Ears a la solution: l UE Megablast .

En prenant la conception robuste et étanche du Megaboom et en ajoutant Alexa dans le mélange, il sagit dun haut-parleur Bluetooth plus intelligent qui est entièrement connecté. Normalement vendu pour environ 219 £, Amazon Prime Day a ramené le prix à 94,99 £ (ou 92,89 $ aux États-Unis ) - une méga économie! Mais cest pour un temps limité, alors vous feriez mieux de le saisir bientôt.

LUE Megablast est un haut-parleur Bluetooth et intelligent alimenté par batterie, vous pouvez donc le déplacer où vous le souhaitez dans la maison sans avoir besoin dêtre branché. Pour ceux qui souhaitent lavoir alimenté en permanence, il existe une base sur laquelle il peut sasseoir pour permettre cela ( vendu séparément ). Offrir Alexa signifie que vous obtenez tout le plaisir de la commande vocale, en lui demandant de lire de la musique Spotify, dallumer vos lumières ou simplement des anecdotes générales. Lorsquil nest pas connecté au Wi-Fi, il reste un excellent haut-parleur Bluetooth.

LUE Megablast est extrêmement fort et la qualité sonore est excellente, vous donnant un son remplissant la pièce ou remplissant de garde, avec beaucoup de basses. Il est disponible dans une gamme de couleurs, mais pour lobtenir à ce prix, vous devrez vous dépêcher - la vente se termine à minuit le 17 juillet.

Écrit par Chris Hall.