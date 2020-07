Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon organise ses soldes dété et il y a beaucoup sur lune de nos enceintes Bluetooth préférées. Le prix de lenceinte Bluetooth Ultimate Ears Boom 2 Lite est tombé à 62,99 £. Ce ne sont pas aussi bon marché que les prix du Black Friday, mais ce sont de très bonnes affaires.

La famille denceintes Ultimate Ears Boom est parmi nos préférées. Le Boom 2 offre un excellent son à 360 degrés, il est étanche et solidement construit, ce qui signifie que vous pouvez être un peu rude avec sans vous soucier de le casser.

Avec une durée de lecture denviron 15 heures, il peut également être associé à dautres enceintes Boom pour - jusquà 150 - parfait pour les fêtes, bien quil soit peu probable que vous ayez 150 enceintes à portée de main.

squirrel_widget_273547

La chose qui marque vraiment le Boom 2 Lite en dehors de certains haut-parleurs Bluetooth est à quel point il sonne bien. Avec beaucoup de basses, cest lenceinte parfaite pour la vie en déplacement, que ce soit en camping, à la plage ou tout simplement à la maison.

Amazon a également réduit les prix de quelques autres haut-parleurs Ultimate Ears, y compris le Megablast - qui offre un contrôle vocal Alexa sur le haut-parleur le plus puissant de lUE - maintenant seulement £ 120 et le Ultimate Ears Megaboom a également été réduit, offrant ce son bassy et massif volume, maintenant seulement 82,99 £ .