Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Panasonic a annoncé plusieurs choses au CES 2023, notamment son tout nouveau téléviseur phare, le MZ2000, mais parmi les révélations de produits et les mises à jour de durabilité figurait une platine Technics SL-100 de marque Red.

La société a révélé que Technics serait le sponsor audiovisuel officiel des Jeux olympiques d'été de Paris 2024 et que l'édition spéciale de la platine Technics SL-100 serait la star des Jeux pour les danseurs de break dance.

La break dance fera ses débuts en tant que sport olympique lors des Jeux de Paris 2024 et la platine Technics SL-100 de Red sera utilisée par les DJ pour faire tourner les morceaux des athlètes qui se disputeront les premières médailles olympiques de break dance.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Red s'associe à un certain nombre de marques et de personnes emblématiques dans le but de créer des produits et des expériences qui luttent contre le sida. Apple a fabriqué plusieurs produits avec Red dans le passé, par exemple un iPhone rouge et des options d'Apple Watch, mais un grand nombre de marques ont collaboré avec Red.

Spécial lauréats des EE Pocket-lint Awards 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Par Rik Henderson · 1 Décembre 2022 Cette semaine, nous nous concentrons sur les gagnants des EE Pocket-lint Awards 2022, avec un aperçu des meilleurs gadgets, technologies et jeux pour

Panasonic travaille avec l'organisation depuis un certain temps, avec des produits Panasonic Red vendus sur Amazon, mais une platine Technics Red est définitivement une nouveauté, et elle est ravissante. La platine Technics Red SL-100 n'est pas encore disponible à la vente mais nous espérons qu'elle le sera.

Écrit par Britta O'Boyle.