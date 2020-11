Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous recherchez un meilleur son pour votre télévision de Noël, TCL a publié un trio de barres de son au Royaume-Uni qui ne casseront pas la banque.

À partir de seulement 69 £, les barres de son TCL TS6100, TS6110 et TS8111 sont toutes équipées de HDMI-ARC pour une connectivité transparente à un téléviseur compatible. Ils ont également chacun le Bluetooth pour la lecture de musique sans fil et quelques fonctionnalités différentes, à mesure que vous montez dans la gamme.

Le TCL TS8111 est le plus complet, avec un décodage Dolby Atmos et deux subwoofers à lintérieur du boîtier raisonnablement mince. Il est spécifié en 2.1, avec des haut-parleurs coudés et des radiateurs acoustiques.

Il sera disponible à partir de janvier 2021, au prix de 199 £.

Le TS6100 est le moins cher du groupe, à ce point de départ à 69 £. Il est 2.0, avec HDMI-CEC et peut être fixé au mur.

squirrel_widget_3712060

Enfin, le TCL TS6110 est en fait le même que le 6100 mais est également livré avec un subwoofer sans fil séparé pour ajouter des basses profondes à laudio stéréo.

Il peut également être fixé au mur et dispose dun contrôle HDMI-CEC pour communiquer avec le reste de votre équipement de support via une seule télécommande.

Le TS6110 coûte 129 £ et est disponible dès maintenant. Vous pouvez le trouver, ainsi que le TS6100, chez un certain nombre de détaillants, y compris Amazon.

squirrel_widget_3712061

Écrit par Rik Henderson.