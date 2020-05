La barre de son TCL Ray-Danz est livrée avec Dolby Atmos et un design unique

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

TCL poursuit son expansion dans nos salons avec une barre de son Dolby Atmos qui semble différente de la norme.

La barre de son Ray-Danz de la série TCL 9 avec Dolby Atmos (TS9030) sera disponible "dans le monde entier" dans les deux prochaines semaines (mai 2020) et elle a remporté un IF Design Award pour sa technologie de réflecteur acoustique "innovante".

Le système audio 3.1, qui est livré avec un caisson de basse sans fil séparé, dispose dun canal central dédié et de la technologie propriétaire Ray-Danz de TCL qui diffuse le son via des haut-parleurs arrière supplémentaires pour élargir la scène sonore.

Le traitement Dolby Atmos est à bord, mais la barre ne semble pas avoir de pilotes à tir vers le haut pour vous donner une hauteur supplémentaire.

Au lieu de cela, utilise la technologie du champ sonore plus large pour vous immerger davantage dans une expérience de visionnement.

Conçue pour une utilisation avec des téléviseurs de 55 pouces et plus, y compris le propre 65 pouces abordable de la marque, le TCL EP658X1 , la barre est livrée avec une connectivité HDMI ARC, ainsi quune connectivité audio Bluetooth, USB, optique et auxiliaire.

Il peut fournir une puissance totale maximale de 540 W.

Le prix de la barre de son TCL Ray-Danze nest pas encore disponible, mais nous mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

"TCL doit tirer parti de ses solides capacités dintégration audio et verticale pour offrir aux consommateurs une qualité sonore supérieure à la maison. Nous continuons daméliorer la vie des gens grâce à des produits intelligents et à des expériences haut de gamme", a déclaré le PDG de la société, Kevin Wang.