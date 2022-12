EE Pocket-lint Awards 2022 : Barre de son de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les barres de son ont progressé à pas de géant ces dernières années, beaucoup préférant la commodité d'un système audio compact aux systèmes séparés plus volumineux.

Il s'agit de l'ultime mise à jour pour votre téléviseur, et avec l'avènement de formats comme Dolby Atmos qui peuvent maintenant être diffusés de manière beaucoup plus efficace par les barres de son, c'est une catégorie à laquelle il faut s'intéresser.

Les EE Pocket-lint Awards 2022 ont examiné six modèles différents, mais en fin de compte, il y a une barre de son qui a toujours un impact.

Barre sonore de l'année : Sony HT-A7000

Parfois, un produit a un tel impact que vous ne pouvez pas le négliger. La HT-A7000 de Sony fait partie de cette catégorie. Elle a été notre lauréate en 2021 et son succès continu démontre à quel point cette barre de son Atmos est la barre de choix pour beaucoup.

La barre de son Sony HT-A7000 est une solution tout-en-un audacieuse qui offre une scène sonore large et haute qui élèvera la sortie audio de n'importe quel téléviseur à un niveau supérieur, ce qui en fait un gagnant vraiment digne de cette catégorie pour la deuxième année consécutive.

Hautement recommandé : Samsung HW-Q990B

La Samsung HW-Q990B a peut-être manqué de peu la première place dans la catégorie de la meilleure barre de son, mais elle reçoit une mention très bien pour son impressionnant système de barre de son qui ravira les amateurs de home cinéma en offrant un son basé sur l'objet sans avoir besoin de recourir à un ensemble récepteur AV et enceintes. Elle parvient également à offrir une immersion maximale avec un minimum de désagréments.

La qualité sonore globale est excellente, l'ingénierie impressionnante et la fonction SpaceFit Sound vous permet de corriger les aspects les plus flagrants de n'importe quelle pièce. Elle n'est pas bon marché, et des entrées HDMI supplémentaires seraient appréciées, mais vous ne trouverez pas de barre de son plus aboutie sur le plan sonore.

Les meilleures parmi les autres

Les barres de son offrent désormais une grande diversité et pour ceux qui peuvent se permettre de dépenser un peu plus, c'est vraiment vrai. La Devialet Dione offre un orbe central rotatif unique qui lui donne de la distinction, tout en offrant un son de qualité. La Sonos Ray est une excellente option pour une barre de son plus compacte et plus connectée, tandis que la Harman Kardon Citation Multibeam 1100 est une barre de son polyvalente, élégante et très sonore. Enfin, la Panorama 3 de Bowers & Wilkins est une solution monobloc fantastique qui ne vous décevra pas - elle est géniale pour la télévision, les films et la musique.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Chris Hall. Édité par Britta O'Boyle.