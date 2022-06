Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sony a élargi sa gamme d'enceintes sans fil X-series avec trois nouveaux modèles conçus pour lancer la fête où que vous alliez.

Comprenant les modèles XG300, XE300 et XE200, les dernières nouveautés sont dotées de l'unité de haut-parleur X-Balanced exclusive de Sony et de doubles radiateurs passifs, pour des niveaux de basses profonds et moins de distorsion que dans les modèles précédents.

Le SRS-XG300 de Sony est le plus grand du lot et dispose de la fonctionnalité Mega Bass de la marque. Il dispose également d'une fonction Live Sound pour mieux présenter les enregistrements de musique en direct.

Il est également doté d'un éclairage d'ambiance qui se synchronise avec le rythme de la musique.

Les XE300 et XE200 sont conçus pour être utilisés verticalement et sont équipés du diffuseur linéaire de Sony. Ce dernier diffuse le son plus largement et plus loin.

Tous les modèles sont dotés d'une protection IP67 contre l'eau et la poussière. Le duo XE a également été soumis à des tests de résistance aux chocs pour s'assurer qu'il peut résister aux chocs et aux éraflures.

L'autonomie de la batterie du XG300 est annoncée jusqu'à 25 heures entre deux charges, celle du XE300 jusqu'à 24 heures et celle du XE200 jusqu'à 16 heures. Ils sont tous dotés d'un système de charge rapide, qui permet une lecture de 70 minutes après seulement 10 minutes de charge.

Toutes les enceintes seront disponibles à partir de juillet 2022. Le prix de la Sony SRS-XG300 est de 259 £ / 300 €, celui de la XE300 de 169 £ / 200 € et celui de la XE200 de 139 £ / 150 €.

Écrit par Rik Henderson.