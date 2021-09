Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous avez les yeux (et les oreilles) sur une nouvelle configuration de barre de son ? Sony vient dannoncer son HT-A5000, un bar sportif Dolby Atmos qui, à 800 £/900 €, se situe en dessous de ce prix critique à quatre chiffres. Cependant, il ne sortira quen 2022.

Mais si vous pouvez attendre, à quoi pouvez-vous vous attendre ? LA5000 dispose dune configuration à 5.1.2 canaux, ce qui signifie cinq haut-parleurs à lavant - centre, gauche/droite, ascendant gauche/droite - avec un subwoofer central et deux séparés à larrière pour une immersion totale.

Il y aura également un attrait supplémentaire si vous possédez un téléviseur Sony moderne, car le système S-Force Pro Front Surround de lentreprise sassocie pour utiliser un mélange complet de barres de son et de haut-parleurs TV tout en un - donnant une image plus convaincante. qualité du panneau qui est particulièrement bonne pour le placement de la voix et autres.

Il existe également une certaine magie psycho-acoustique des systèmes Sound Field Optimization et 360 Reality Audio, qui utilisent des microphones intégrés et une technologie de traitement pour créer des canaux virtuels supplémentaires pour une immersion encore plus convaincante.

LA5000 est certainement à lépreuve du temps, avec la prise en charge de tous les derniers formats - y compris 8K HDR, 4K 120 ips et Dolby Vision passthrough - donc que vous ayez la dernière configuration de jeu ou que vous vouliez une « barre pour cet avenir 8K, cest » vous couvrirai.

Tout semble très bien en effet, bien que cette date de sortie 2022 soit peut-être déroutante - nous prévoyons généralement que cette barre de son sera annoncée au CES, qui aura lieu en janvier 2022, mais cest peut-être la réaction de la société japonaise aux attentes des émissions en personne qui se dérouleront dans un délai aussi court.