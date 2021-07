Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec de plus en plus dexpériences cinématographiques à la maison, les barres de son améliorent leur jeu pour offrir le type de produits haut de gamme que les gens veulent.

Le produit phare de Sony en 2021, le HT-A7000, est lune de ces barres de son : il est capable de fournir 7.1.2 canaux de sortie, cest-à-dire cinq haut-parleurs avant, dont deux sorties aériennes vers le haut ; un woofer intégré pour les basses centrales ; et deux tweeters à faisceau pour un surround amélioré - et décodent les bandes sonores codées basées sur des objets Dolby Atmos et DTS:X.

Le tout à partir dun seul bar. À moins que vous ne vouliez tout faire, car le HT-A7000 est modulaire dans un sens : un subwoofer séparé, le SA-SW5, peut ajouter de vraies basses (il existe une option plus petite, le SW-SW3) ; tandis que les haut-parleurs arrière sans fil SA-RS3S peuvent également être ajoutés pour un véritable surround précis.

Le HT-A7000 dispose dun tas de ports pour assurer le passthrough pour tout ce qui compte : HDMI eARC gère tous les suspects habituels, y compris Dolby Vision, une résolution 8K et une fréquence dimages élevée (HFR) de 120 ips pour le contenu 4K.

Dautres fonctionnalités haut de gamme sont prises en charge, grâce à la commande vocale intégrée Chromecast, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 et Alexa. Il ny a aucune pierre non retournée quand il sagit de fonctionnalités.

Le HT-A7000 sortira en septembre, au prix de 1 200 £/1 300 €. Les haut-parleurs arrière SA-RS3S ajouteront 450 £/500 € à cela. Et le subwoofer SA-SW5 ajoutera 700 £/800 € - ou diminuera, le SW-SW3 coûtant 450 £/500 €. Prix total du forfait : 2 350 £/2 100 £ // 2 600 €/2 300 €.

squirrel_widget_5760259

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 21 Juillet 2021