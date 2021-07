Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a dévoilé une lampe haut-parleur Bluetooth que vous pourrez acheter plus tard cet été. Cest ce quon appelle le haut-parleur en verre LSPX-S3.

Doté dun tweeter en verre avec trois actionneurs, il peut pomper le son dans toutes les directions. Sony a déclaré que le tweeter pouvait produire "des sons aigus clairs et puissants" dans toute une pièce.

Le LSPX-S3 contient un haut-parleur de 46 mm et une LED en forme de bougie qui clignote et se synchronise avec votre musique. Il propose plusieurs modes déclairage et niveaux de luminosité que vous pouvez régler, et vous pouvez jouer avec les niveaux sonores via lapplication Sony Music Center. Il prend également en charge LDAC pour laudio haute résolution. Vous pouvez également relier deux unités pour la lecture stéréo afin de former un système audio multi-pièces.

De plus, le haut-parleur dispose dun microphone intégré pour les appels.

Mais la partie la plus cool du LSPX-S3 est peut-être que vous pouvez lemmener en camping avec vous. Il pèse environ 1,1 kg et dispose dune batterie rechargeable USB-C qui dure 8 heures avec une seule charge.

Le LSPX-S3 coûtera 350 $/315 £/350 € lorsquil sera mis en vente en août. Il est livré avec une base en métal et un fond en tissu.

Sony na pas encore dit quand il commencera à expédier le haut-parleur.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Décembre 2020 Ah, cest encore la saison. La saison des soldes de Noël!