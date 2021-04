Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a annoncé trois haut-parleurs sans fil dans sa gamme X-Series qui sont conçus pour le plaisir de la fête. Pour quand nous pouvons tous nous réunir.

La série comprend le SRS-XP700 omnidirectionnel, le SRS-XP500 légèrement moins cher et le SRS-XG500 portable.

Chacun deux est doté des haut-parleurs X-Balanced exclusifs de Sony, dotés dun diaphragme non circulaire qui maximise la zone du haut-parleur pour plus de pression sonore et moins de distorsion. Ils ont également chacun la fonction Mega Bass qui permet des basses fréquences encore plus grognantes pour des airs plus graves.

Le Sony XP700 est livré avec trois tweeters haute fréquence à lavant, un à larrière pour sassurer que le son semble provenir de tous les angles, tandis que le XP500 dispose de deux tweeters orientés vers lavant. Les deux disposent de deux woofers.

Le Sony XG500 est un peu différent en ce quil est conçu pour être transporté et est plus petit que les autres, il est livré avec deux tweeters et deux woofers.

Toutes les enceintes ont un éclairage LED multicolore, sont compatibles Bluetooth et ont des modes karaoké (avec entrées microphone et guitare). Ils prennent en charge Party Connect et peuvent donc être liés entre eux ou avec dautres haut-parleurs pris en charge (jusquà 100 au total).

Le SRS-XP700 coûte 449 £ / 500 €, le XP500 319 £ / 369 € et le XG500 est de 379 £ / 429 €. Ils seront tous disponibles à partir de juin 2021.

