(Pocket-lint) - Sony a annoncé deux haut-parleurs sans fil qui sortiront en février et fourniront un "son qui remplit la pièce".

Les Sony SRS-RA5000 et SRS-RA3000 sont dotés de la technologie de son spatial de Sony et peuvent ainsi créer une expérience audio virtuelle en trois dimensions à partir de pistes audio 360 Reality. La technologie damélioration audio immersive peut également transformer les pistes stéréo en un son comme si elles vous entouraient en 3D.

Le plus grand des deux, le RA5000, est également certifié Hi-Res Audio et est livré avec trois pilotes de mise à feu intégrés. Cela élève le son verticalement, tandis que trois pilotes de taille moyenne élargissent le paysage sonore horizontal.

Ses haut-parleurs comprennent des aimants en néodyme à fort magnétisme et un diaphragme cellulaire renforcé de mica. Un subwoofer inclus fournit les niveaux de basse.

Le RA3000 est un plus compact, avec un haut-parleur large bande et un omni-diffuseur pour diffuser le son dans une pièce. Il comprend également un double radiateur passif pour la réponse des basses.

Les deux appareils sont livrés avec des outils détalonnage du son qui ajustent la signature en fonction de leur environnement en appuyant simplement sur un bouton. Ils utilisent également la technologie de volume automatique pour régler le bon volume pour chaque piste sans interaction manuelle.

La prise en charge de Google Chromecast est intégrée, tandis que Google Assistant et Amazon Alexa sont également pris en charge via les appareils intelligents activés. Les deux haut-parleurs peuvent se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique ou être diffusés via Bluetooth.

Le Sony SRS-RA5000 coûtera 500 £ au Royaume-Uni, 599 € en Europe centrale. Le RA300 vous coûtera respectivement 280 £ et 359 €.

Écrit par Rik Henderson.