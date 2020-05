Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dolby Atmos devient plus rapidement un standard audio domestique, et nous lapprouvons de tout cœur.

Le dernier kit de divertissement à domicile à ladopter est le Sony HT-G700, une barre de son 3.1 et un ensemble de subwoofers sans fil qui embrasse à la fois Dolby Atmos et DTS: X pour une expérience home cinéma plus immersive.

Sony a plusieurs barres de son dans sa gamme, y compris un couple annoncé plus tôt cette année au CES , mais cela vient avec un nouveau canal central dédié qui rend potentiellement les voix et les effets frontaux plus distincts.

Cela, ainsi que les canaux gauche et droit, sont également utilisés en conjonction avec le moteur surround vertical propriétaire de Sony pour créer les effets de hauteur pour Dolby Atmos et la magie surround supplémentaire fournie par DTS: X.

Il est également livré avec la technologie Immersive AE (Enhancement Audio) de Sony, ce qui permet de mettre à léchelle des pistes stéréo régulières vers un surround virtuel (jusquà 7.1.2). Et, les connexions incluent HDMI eARC et Bluetooth.

Le HT-G700 sera disponible en mai au prix de 450 £ (540 €).

Le Sony HT-S20R est également annoncé, une barre de son, un sub et un ensemble de haut-parleurs arrière plus abordables qui offrent une puissance globale de 400 W et une connectivité HDMI / Bluetooth.

Il sera également disponible en mai au prix de 250 £ (300 €).

