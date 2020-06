Quest-ce que Sony 360 Reality Audio et comment fonctionne-t-il?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

360 Reality Audio de Sony est une plate-forme musicale haute résolution qui vise à rendre la musique que vous écoutez plus immersive et réaliste.

Il est conçu pour faire sonner la musique comme si elle venait de beaucoup de directions différentes, pas seulement à gauche et à droite.

Il utilise quelque chose appelé audio basé sur les objets, ce qui signifie que lorsque le son qui est enregistré est codé, il enregistre des données supplémentaires, appelées métadonnées, qui décrivent le placement du microphone dans un champ sonore 3D.

En dautres termes, le microphone enregistrant les violons a des données jointes disant quil est à lavant gauche du studio denregistrement tandis que le microphone couvrant les trombones note quil est vers larrière, à droite. Oh, et si les trombones sont sur une plate-forme plus élevée que les violons, cette hauteur supplémentaire est également codée dans la position.

Ces données supplémentaires signifient que lorsque vous écoutez de la musique, cela devrait ressembler davantage à la façon dont la musique a été enregistrée à lorigine, avec un plus grand sens de la réalité - comme le suggère le nom de Sony pour ce système.

Cela ne sapplique pas seulement à la musique - un coup de feu à larrière-plan dune piste musicale peut être un objet et avoir sa propre place dans le champ sonore.

Les pistes masterisées ou remasterisées pour lire ce format seront diffusées sur des services réguliers comme Tidal et Deezer .

Dans les deux cas, vous aurez besoin dun abonnement payant pour entendre les bonnes pistes. Le troisième service au lancement sera nugs.net, un service spécialisé dans lenregistrement de concerts en direct - ce qui pourrait être une chose particulièrement cool à écouter sur ce format.

Amazon Music HD dispose également de pistes Sony 360 Reality Audio, bien quau début, elles ne seront lues que par le biais de ses haut-parleurs, et non dun autre matériel - dont plus tard. Napster transportera également 360 pistes Reality Audio, bien que nous nayons actuellement aucune idée de quand cela se produira.

Il ny a aucune mention des deux plus grands services de streaming, Apple Music et Spotify, mais vous pouvez deviner que des discussions peuvent avoir lieu dans les coulisses pour essayer de les intégrer.

Peut-être que la meilleure chose à propos de Sony 360 Reality Audio est que vous navez pas besoin dacheter de nouveau kit, sauf si vous souhaitez écouter via des haut-parleurs. Cest parce que Sony dit que sa nouvelle plate-forme fonctionnera avec tous les écouteurs. Tout.

Bien sûr, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec de meilleures canettes, mais la magie se fait dans lencodage, pas dans les écouteurs.

Sony souligne que si vous écoutez via certains de ses propres écouteurs, vous pouvez obtenir un résultat amélioré. Cest grâce à son application gratuite Sony Headphones Connect qui personnalise laudio à votre sens particulier de laudition. Lapplication est téléchargeable sur iOS et Android.

Cela fonctionne en prenant une photo de votre oreille sur votre smartphone (astuce: demandez à quelquun de vous aider pour obtenir la position de votre oreille sur la photo) et déterminez à partir de cela exactement comment vous entendez. Il optimise ensuite la lecture pour votre audition personnelle.

Si vous souhaitez lire de la musique dans Sony 360 Reality Audio via un haut-parleur, vous en avez besoin avec la bonne puce intégrée. Jusquà présent, il ny en a quun seul annoncé, Amazon Echo Studio , un haut-parleur intelligent à une unité.

Attendez-vous à plus de haut-parleurs et dappareils à suivre, y compris sans doute certains de Sony lui-même.

Au lancement, Sony annonce quil y aura 1 000 chansons dans le nouveau format, et dautres suivront. Il sagit notamment dartistes tels que Mark Ronson et Pharell Williams ainsi que des morceaux classiques de Billy Joel et Bob Dylan.

Aucun commentaire ici non plus, bien quil semble probable que si vous êtes sur un abonnement premium (cest-à-dire pas gratuit) à lun des services, il sera inclus dans le prix régulier.

Non, il y en a dautres déjà en place, dont le plus connu est Dolby Atmos. Le service Dolby Atmos Music est une plate-forme musicale rivale qui vise également à offrir une expérience sonore surround réaliste. Les deux formats ne sont pas compatibles, les ingénieurs de studio seront donc occupés car de nouvelles pistes seront remasterisées pour les nouvelles plateformes.