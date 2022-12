Le Sonos Optimo 2 prendra en charge le Wi-Fi 6, selon le dossier de la FCC.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos sortirait ses prochaines enceintes avec un support Wi-Fi 6 et même Wi-Fi 6E. Cela pourrait inclure le Sonos Optimo 2, dont on parle beaucoup.

Un appareil appelé "S39" a été répertorié sur le site de la FCC (Federal Communications Commission), ce qui signifie que ses technologies de transmission sans fil ont été approuvées pour une utilisation aux États-Unis.

Il révèle que ce que l'on pense être le premier de la nouvelle gamme Optimo sera compatible avec les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz requises pour la connectivité Wi-Fi 6.

L'appareil sera également compatible avec le Bluetooth - un élément qui n'est pas apparu sur beaucoup de haut-parleurs Sonos auparavant, à l'exception des Sonos Move et Roam portables.

Un deuxième produit Sonos a également été approuvé, mais via l'organisme de réglementation canadien. Baptisé S41 pour l'instant, on pense qu'il sera lui aussi doté d'une prise en charge du Wi-Fi 6, au fur et à mesure que la société fait évoluer ses technologies.

On ne sait pas encore s'il fait également partie de la future gamme Optimo ou s'il (ou le S39) est en fait le remplacement d'un modèle existant (comme le Sonos One). Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils aient tous deux déjà été certifiés, nous pourrions en savoir plus dans les semaines à venir.

2023 pourrait être une année passionnante pour Sonos, c'est certain.

Rik Henderson