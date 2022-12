Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos et Ikea entretiennent un partenariat productif depuis quelques années, avec plusieurs collaborations en matière d'enceintes au cours de cette période.

Cela inclut des enceintes de bibliothèque et des lampes de table avec des propriétés audio, sous l'égide de Symfonisk. Aujourd'hui, il existe un nouveau dispositif dans la gamme qui permet d'éclairer une pièce et de lui offrir un son sans fil compatible avec Sonos: le lampadaire Ikea Symfonisk.

Arrivée en janvier 2023, la lampe est élégante et peut servir de source de musique principale dans votre maison. Elle peut également être utilisée comme enceinte arrière dans une installation de home cinéma.

"Nous avons beaucoup appris sur la façon dont les gens veulent se meubler avec de la lumière et du son. Nous savons également que de nombreuses personnes souhaitent disposer de plusieurs sources de lumière à différents niveaux et dans différentes parties de la pièce pour créer la bonne ambiance", a déclaré Stjepan Begic, responsable du design de la gamme Ikea.

"Le défi de ne pas avoir assez de place pour une table sur laquelle poser la lampe nous a conduit à créer le lampadaire".

Dans sa boîte, le lampadaire Symfonisk est livré avec un abat-jour en bambou, mais peut être personnalisé avec d'autres abat-jour compatibles de la gamme. Il peut également être relié à d'autres enceintes Symfonisk et Sonos pour un son multiroom et fonctionne avec les applications de maison intelligente Sonos et Dirigera d'Ikea.

Il sera disponible dans tous les territoires Ikea à partir du mois prochain, et son prix n'a pas encore été révélé.

Écrit par Rik Henderson.