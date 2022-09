Le Sonos Sub Mini offre des basses à un prix plus avantageux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé la sortie du Sub Mini, dont on parlait depuis longtemps, un caisson de basse plus petit qui vient s'ajouter au Sonos Sub original dans le portefeuille de la société.

Le Sonos Sub Mini a un design différent de celui du Sonos Sub, avec une forme cylindrique au lieu d'un carré, bien qu'il conserve une section découpée au centre, qui est conçue pour déplacer l'air afin de maximiser les basses.

Il est équipé de deux woofers personnalisés à annulation de force, ainsi que d'un traitement avancé pour améliorer l'acoustique. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le Sonos Sub original, le Sub Mini promet une réponse en fréquence allant jusqu'à 25 Hz.

La fonction de réglage Trueplay permet d'optimiser automatiquement les basses en fonction de votre pièce, et le volume s'ajuste automatiquement à votre enceinte ou barre de son jumelée. Il est également possible d'utiliser l'application Sonos pour ajuster l'égalisation, et la connexion Wi-Fi 5Ghz est disponible.

Le Sonos Sub Mini est conçu pour les "pièces de taille petite ou moyenne" et il est recommandé de l'associer aux barres de son Sonos Ray ou Sonos Beam, ou aux petites enceintes de Sonos, comme les enceintes Sonos One, One SL et Symfonisk.

Le Sonos Sub Mini est disponible en blanc ou en noir, comme le Sonos Sub, mais vous ne pouvez pas associer plus d'un Sonos Sub Mini ensemble, comme c'est le cas avec le Sonos Sub.

Il sera disponible à partir du 6 octobre et coûtera 429 £ au Royaume-Uni, 429 $ aux États-Unis et 499 € en Europe. À titre de comparaison, le Sonos Sub coûte 749 £ au Royaume-Uni, 749 $ aux États-Unis et 799 € en Europe, le Sub Mini est donc un peu moins cher.

Écrit par Britta O'Boyle.