(Pocket-lint) - Sonos a fait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers temps, avec apparemment un certain nombre de produits en préparation. Les casques Sonos font l'objet de spéculations depuis des années maintenant, et un Sub Mini a également fait le tour des rumeurs, avec un lancement attendu prochainement.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les casques Sonos dans notre article séparé, et nous avons également un article couvrant tout ce que nous savons sur le Sonos Sub Mini.

Mais ici, nous nous intéressons au prochain haut-parleur phare de Sonos. Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

Optimo 2 ?

Sonos Five (gen 3) ?

Les rumeurs concernant la prochaine enceinte Sonos l'ont appelée Optimo 2. On dit que c'est un nom de code, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un nom interne et que le haut-parleur sera en fait commercialisé sous un nom différent lorsqu'il arrivera.

Par exemple, la barre de son Sonos Ray avait pour nom de code Fury avant que son nom officiel ne soit divulgué quelques semaines avant sa sortie. Si Optimo est le nom de code et non le nom officiel, il est probable que nous ne connaîtrons pas le nom officiel avant plusieurs mois.

C'est bien sûr si elle ne reçoit pas simplement le nom Sonos Five et une étiquette de 3ème génération. Nous pensons que c'est peu probable, étant donné les différences de design que l'on entend. Normalement, les mises à jour de génération sont internes, donc nous nous attendons à un nom différent.

Les rumeurs ont également mentionné les haut-parleurs Optimal 1 et Optimal SL, ajoutant à l'idée que l'Optimo 2 - ou quel que soit le nom final - pourrait faire partie d'une nouvelle gamme de haut-parleurs de la société, comme les haut-parleurs Sonos Play l'étaient avant que le nom Play soit abandonné en faveur de Sonos One et Sonos Five.

Dans le courant de l'année 2023 ?

£500/$500+

Nous ne nous attendons pas à voir le prochain haut-parleur Sonos avant 2023, probablement au cours du premier semestre. La société s'est engagée à lancer deux produits par an il y a quelque temps et elle fait généralement des annonces entre mars et mai, puis en septembre chaque année, à quelques semaines près.

Sonos ayant lancé la barre de son Ray en mai 2022, ainsi que les nouveaux coloris du Sonos Roam et du Sonos Voice Control, et la rumeur voulant que le Sub Mini soit lancé avant la fin de l'année 2022, il serait surprenant de voir une nouvelle enceinte phare cette année également.

Nous parions donc sur le début de 2023 - peut-être mai 2023 ou plus tôt - pour la prochaine enceinte Sonos, mais pour l'instant, nous ne faisons que deviner en nous basant sur les cycles de lancement précédents.

Le Sonos Optimo 2 est censé être positionné comme "le meilleur haut-parleur que Sonos ait jamais produit", d'après les rumeurs qui circulent à son sujet, donc en ce qui concerne le prix, ne vous attendez pas à ce qu'il soit bon marché.

En supposant qu'elle remplace la Sonos Five, ou qu'elle se situe au-dessus, la Sonos Optimo 2 coûtera probablement plus de 500 £ au Royaume-Uni et 500 $ aux États-Unis.

Coque à double angle

Couleurs noir et blanc

Le design du haut-parleur Sonos Optimo a été dévoilé grâce à une fuite de The Verge, qui a publié une image de travail en cours et a donné quelques détails sur ce à quoi il faut s'attendre.

Le haut-parleur Sonos Optimo aura apparemment une "coque funky à double angle". Il ressemble presque à un Sonos Five à l'envers avec une section supplémentaire attachée, d'après l'image. L'image montre également l'emplacement de l'étiquette Sonos, qui se trouve à la même place que sur le Sonos Five, mais ne montre pas les commandes.

Nous nous attendons à des commandes tactiles capacitives sur le dessus, probablement la section avant de la coque à double angle, et nous nous attendons à des ports à l'arrière. Nous nous attendons également à voir des options de couleur blanche et noire, comme c'est le cas pour les produits Sonos, à la seule exception du Sonos Roam et du Sonos One, ce dernier étant proposé dans des couleurs en édition limitée à un moment donné.

Une coque en polycarbonate est également probable, car c'est le matériau de choix pour la plupart des enceintes Sonos les plus récentes, notamment les barres de son Sonos Ray, Beam 2 et Arc, ainsi que la Sonos Five, désormais plus ancienne. On s'attend également à ce que le Sonos Optimo soit un grand haut-parleur, ressemblant à la taille du Sonos Five.

Ce qu'il faut garder à l'esprit cependant, c'est que si ce design est cool et marquerait un grand changement par rapport aux enceintes Sonos actuelles, Sonos passe généralement par plusieurs prototypes de design avant de décider du design final. Il est donc possible que le design de l'Optimo soit différent de ce que l'on voit dans l'image de rendu 3D créée par The Verge.

Deux fois la RAM du Sonos Five

Entrée USB-C

Audio Dolby Atmos

Micros intégrés

Comme nous l'avons mentionné, la rumeur veut que le haut-parleur Sonos Optimo 2 soit le meilleur haut-parleur de la société à ce jour. Il s'agit d'une affirmation assez importante, étant donné que le Sonos Five est excellent.

Selon The Verge, le haut-parleur Optimo 2 aura "un arsenal de haut-parleurs, dont plusieurs qui tirent dans différentes directions depuis le dessous de la coque entre la grille du haut-parleur avant et la plaque arrière". Le rapport indique également que l'un des haut-parleurs semble être orienté vers le haut, ce qui permet d'obtenir un son Dolby Atmos.

Ce que l'architecture sonore interne offrira exactement reste à voir pour le moment.

Il est également dit que le haut-parleur Optimo 2 aura deux fois plus de RAM que le Sonos Five, et huit fois plus de mémoire flash que n'importe quel haut-parleur Sonos précédent, l'ouvrant à de nombreuses mises à jour logicielles futures. D'autres caractéristiques matérielles pourraient inclure un port d'entrée USB-C - le Sonos Five offre une entrée de 3,5 mm - et des microphones intégrés sont également signalés.

Trueplay, égalisation réglable

Compatibilité avec plus de 100 services de streaming musical

Apple AirPlay 2

Commande vocale Sonos, Google Assistant, Amazon Alexa

Bluetooth

Le haut-parleur Sonos Optimo offrira sans aucun doute toutes les fonctionnalités que nous sommes en droit d'attendre des appareils Sonos. Il s'agit notamment de l'accord Trueplay, de la possibilité de régler les paramètres d'égalisation, d'Apple AirPlay 2, de la compatibilité avec plus de 100 services musicaux et de la possibilité de regrouper les haut-parleurs Sonos de manière transparente, ou d'utiliser chaque haut-parleur indépendamment.

Comme le haut-parleur Optimo est censé avoir des micros intégrés et prendre en charge la commande vocale Sonos d'après les rumeurs, nous nous attendrions également à voir le support d'Amazon Alexa et Google Assistant aussi. Il est possible que le haut-parleur Optimo offre également un réglage automatique de Trueplay comme le Sonos Roam, plutôt que d'avoir à le faire manuellement, bien que cela ne soit pas encore clair.

D'autres caractéristiques mentionnées dans les rumeurs sont non seulement la lecture de musique en Wi-Fi, comme le reste du portefeuille Sonos, mais aussi l'audio Bluetooth. Pour l'instant, les seuls haut-parleurs Sonos qui offrent la lecture de musique via Bluetooth sont les options portables - Move et Roam - donc ce serait une fonctionnalité assez importante pour la société d'introduire dans un haut-parleur non portable.

Vous pouvez lire nos conseils et astuces Sonos pour connaître toutes les autres fonctionnalités que nous nous attendons à voir apparaître sur le Sonos Optimo.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le haut-parleur Sonos Optimo.

The Verge a publié un rapport exclusif détaillant ce que nous pouvons attendre de la prochaine enceinte phare de Sonos, dont le nom de code est Optimo 2.

Écrit par Britta O'Boyle.