(Pocket-lint) - Sonos annonce généralement deux ou trois produits par an et, bien que la société ait révélé la barre de son Ray plus tôt en 2022, ainsi que les nouvelles couleurs de l'enceinte portable Roam et de la Roam SL, on s'attend à ce qu'il y ait plus avant la fin de l'année.

La rumeur veut que la société travaille sur un casque, et plus récemment, il y a eu des spéculations sur un nouveau haut-parleur plus grand en préparation, mais il y a aussi des rumeurs sur un caisson de basse Sonos plus petit et plus abordable, appelé le Sonos Sub Mini.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Sonos Sub Mini.

Attendue avant la fin de l'année 2022

D'après les rumeurs, le Sonos Sub Mini devrait sortir avant la fin de l'année 2022. D'habitude, la société annonce ses nouveaux produits en septembre, autour du salon technologique IFA.

Le Sub Mini a passé la FCC en juin, ce qui laisse penser qu'un lancement était imminent, mais le 10 août 2022, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société, le PDG Patrick Spence a suggéré qu'un produit avait été retardé.

Le porte-parole Erin Pategas a alors confirmé que Sonos avait "décidé de repousser le lancement d'un produit prévu du quatrième trimestre 22 au premier trimestre 23".

Il n'a pas été confirmé de quel produit il s'agissait, mais on suppose qu'il s'agit du Sonos Sub Mini. Pour le moment, il n'y a pas de mot officiel sur la date à laquelle nous pourrions voir le Sub Mini, mais nous espérons toujours qu'il apparaîtra avant la fin de l'année.

Plus petit

Design cylindrique

Trou en forme de pilule

Options de couleur noire et blanche probables

Plusieurs rumeurs ont circulé sur le design du Sonos Sub Mini, ce qui nous donne une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Les premières rumeurs faisaient état de l'apparition du Sub Mini dans l'application Sonos, avec la description d'un "subwoofer cylindrique plus petit" par rapport au Sub, plus grand et plus carré.

Un rendu 3D basé sur une image du produit réel a été révélé par The Verge, montrant le subwoofer cylindrique avec une découpe verticale allongée en forme de pilule au milieu de l'appareil. Nous ne mentirons pas, cela ressemble un peu au Sonos Move avec un trou au milieu.

Nous nous attendons à ce que le Sonos Sub Mini soit proposé en blanc et en noir comme les autres appareils Sonos.

Matériel moins puissant que le Sonos Sub

Réglage Trueplay

Égalisation automatique

Il n'y a pas eu beaucoup de rumeurs concernant les caractéristiques ou les spécifications internes du Sonos Sub Mini, mais on s'attend à ce qu'il soit légèrement inférieur au Sonos Sub (3e génération).

On suppose que le Sub Mini aura une disposition interne similaire à celle du Sub, mais avec un matériel plus compact et moins puissant.

Le Sonos Sub actuel offre des amplificateurs numériques de classe D, des ports acoustiques doubles et une réponse en fréquence allant jusqu'à 25 Hz. Il est équipé d'un processeur quadricœur de 1,4 GHz, de 4 Go de mémoire et d'un port Ethernet.

En termes de fonctionnalités, le réglage TruePlay est disponible - ce que nous attendons également du Sub Mini - et les paramètres audio s'égalisent automatiquement pour équilibrer le Sub et le(s) haut-parleur(s) ou composant(s) Sonos associé(s), ce que nous attendons également du Sub Mini.

Moins de £500/$500

Pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs concernant le prix du Sonos Sub Mini, mais il devrait être moins cher que le Sonos Sub actuel, qui coûte 749 $ aux États-Unis et 749 £ au Royaume-Uni.

La barre de son Sonos Ray, moins chère, coûte 279 $ aux États-Unis et 279 £ au Royaume-Uni, par rapport à la Sonos Beam, qui coûte 449 $/449 £, et la Sonos Arc qui coûte 899 $/899 £.

Il se pourrait donc que le Sonos Sub Mini arrive également sous la barre des 300 $/£300, mais pour l'instant, nous ne le savons pas. Nous nous attendons toutefois à ce qu'il coûte moins de 500 $/£.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Sonos Sub Mini.

Sonos a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 10 août 2022 et a confirmé dans le même temps qu'elle avait repoussé le lancement d'un produit, qui pourrait être le Sub Mini.

Les Redditors et Janko Roettgers de Protocol ont repéré le dépôt FCC du Sonos Sub Mini en direct et montrent assez clairement qu'il aura un design cylindrique.

Selon The Verge , Sonos se rapproche de la sortie d'un "caisson de basses plus petit et moins coûteux" qui peut s'associer sans fil à la Sonos Ray, ainsi qu'aux Sonos Beam et Arc.

Le site a également publié un "aperçu du design général du Sub Mini", en précisant qu'il s'agissait d'un rendu 3D basé sur une image du produit réel à venir.

Un Redditor a remarqué la mention d'un "Sub Mini" dans l'application mobile de Sonos, ce qui laisse penser que Sonos pourrait annoncer un caisson de basse miniature.

Sonos a même décrit le Sub Mini comme un "caisson de basse plus petit et cylindrique" par rapport au Sub plus grand et plus carré.

Écrit par Britta O'Boyle.