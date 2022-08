Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos préparerait une enceinte phare capable de diffuser de l'audio dans "presque toutes les directions" à la fois.

L'Optimo 2, dont c'est le nom de code, est une solution à haut-parleur unique conçue pour remplacer le Sonos Five. Il contiendrait un large éventail de haut-parleurs, dont certains tirant dans différentes directions, et serait doté de grilles avant et arrière.

Les informations sur le nouveau dispositif Sonos ont été découvertes par The Verge, qui affirme avoir vu les premières images de travail en cours. Il révèle que le design ressemble à une coque à double angle qui se rétrécit au milieu.

L'enceinte disposera également de deux fois plus de mémoire vive que le Sonos Five et de huit fois plus de mémoire flash que les précédents appareils Sonos.

Le Sonos Optimo 2 sera également compatible avec le Bluetooth, ainsi qu'avec le Sonos Voice Control.

La prise en charge deDolby Atmos est également possible, grâce aux multiples pilotes utilisés pour diffuser un son multicanal dans toutes les directions. Cela pourrait être pour la musique, à partir de sites comme Amazon et Apple Music, ainsi que pour les bandes sonores de cinéma si elles sont connectées à un système AV (bien que cela ne semble pas être un remplacement pour Arc ou Beam).

The Verge indique également que d'autres enceintes Optimo sont prévues, telles que les Optimo 1 et 1 SL. Cependant, il n'est pas prévu de microphones intégrés dans ces produits.

Il n'y a aucune indication sur la date à laquelle Sonos pourrait lancer son ou ses nouveaux haut-parleurs. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.