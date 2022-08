Le Sonos Sub Mini semble avoir été retardé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 10 août 2022 et a confirmé par la même occasion qu'elle avait repoussé le lancement d'un produit, qui pourrait être le Sub Mini.

Le Sub Mini est apparu sur la FCC en juin 2022 et, selon le cycle de lancement normal de Sonos, cela aurait signifié un lancement assez rapide. Sonos a souvent lancé de nouveaux produits à l'époque du salon IFA, qui a lieu début septembre, et c'est donc à ce moment-là que nous nous serions attendus à ce qu'il apparaisse.

Au lieu de cela, il semble que nous pourrions attendre quelques mois de plus, bien que cela pourrait toujours être avant la fin de 2022.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats : "Nous prenons toujours en compte le type de produit dont il s'agit, et le timing".

Il a ajouté : "Nous restons engagés à lancer deux nouveaux produits chaque année."

Alors que la société n'a pas confirmé quel produit elle repoussait, le porte-parole Erin Pategas a confirmé à The Verge: "Je peux confirmer que nous avons décidé de repousser le lancement d'un produit prévu du quatrième trimestre de l'année 22 au premier trimestre de l'année 23."

Les meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Echo, Kindle, AirPods et plus encore Par Chris Hall · 13 Juillet 2022 Le Prime Day d'Amazon a démarré et des offres sont proposées pour toute une série de produits. Nous sommes là pour vous guider vers les

Cela suggère que le produit en question arriverait quelque part entre octobre et décembre. Un Sonos Sub moins cher serait certainement bien accueilli par beaucoup, étant donné que le Sonos Sub actuel est un ajout assez coûteux à 749 £ / 749 $. Rien n'est confirmé pour l'instant.

Écrit par Britta O'Boyle.