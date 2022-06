Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le futur caisson de basse Sonos Sub Mini a été approuvé par la Commission fédérale des communications des États-Unis. Compte tenu de l'ampleur des fuites de l'appareil et de cette récente preuve, il est juste de dire que Sonos pourrait se préparer à lancer l'appareil bientôt, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Comme repéré par Redditors et Janko Roettgers de Protocol, le dossier FCC du subwoofer est maintenant en ligne et montre très clairement que le Sub Mini aura un design cylindrique. Cela correspond aux rendus 3D précédemment divulgués de la conception globale du Sub Mini. Le Sub Mini est un petit subwoofer avec une découpe verticale allongée en forme de pilule au milieu de l'appareil (le Sub normal a une découpe rectangulaire). On suppose que le Sub Mini aura une disposition interne similaire à celle du Sub, mais avec un matériel plus compact et moins puissant.

Les détails concernant la date de sortie et le prix du nouveau caisson de basse ne sont pas encore connus.

Gardez à l'esprit que Sonos a récemment annoncé une barre de son abordable : le Sonos Ray à 279 $. Mais ce que la société audio n'a pas encore annoncé, c'est un caisson de basses bon marché. Le seul subwoofer que Sonos vend actuellement est le Sub à 749 $. Mais, selon les rapports, Sonos développe une barre de son bon marché, et ce nouveau dépôt de la FCC semble corroborer ces fuites.

Sonos a organisé plusieurs lancements de matériel cette année - pour la deuxième génération de Sonos Beam, Roam SL, Ray, les nouvelles couleurs de Roam, et Sonos Voice Control.

Peut-être que le Sub Mini est le prochain ? S'il est lancé, le Sub Mini devrait être couplé sans fil avec les Sonos Ray, Beam et Arc.

Écrit par Maggie Tillman.