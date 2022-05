Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Sub Mini a encore fuité.

Sonos a récemment annoncé une barre de son abordable, le Sonos Ray à 279 $. Mais ce que la société audio n'a pas annoncé avec elle, c'est un subwoofer bon marché. Le seul subwoofer que Sonos vend actuellement est le Sub à 749 $. Cependant, selon un nouveau rapport, bien que Sonos n'ait pas dévoilé un caisson de basses bon marché en même temps que sa barre de son bon marché, elle en a en effet un en préparation.

SelonThe Verge, Sonos s'apprête à lancer un "caisson de basses plus petit et moins coûteux" qui pourra être associé sans fil à la Sonos Ray, ainsi qu'aux Sonos Beam et Arc. La rumeur d'un tel appareil circule depuis des mois, depuis que des détails à son sujet sont apparus dans l'application mobile de Sonos. À l'époque, il avait été révélé qu'il s'appelait Sub Mini, et The Verge vient de corroborer cette information.

Le site d'information partage également un "aperçu du design général du Sub Mini", en précisant qu'il s'agit d'un rendu 3D basé sur une image du produit à venir.

Le Sub Mini est un petit caisson de basse cylindrique avec une découpe verticale allongée en forme de pilule au milieu de l'appareil (le Sub normal a une découpe rectangulaire). On suppose que le Sub Mini aura une disposition interne similaire à celle du Sub, mais avec un matériel plus compact et moins puissant. Aucun détail n'a été révélé sur les composants eux-mêmes ou sur les spécifications de l'appareil, sa taille, sa date de sortie et son prix. Donc, la principale conclusion ici est que Sonos travaille sur un subwoofer moins cher pour le Ray, appelé Sub Mini, et le design de celui-ci a été divulgué.

N'oubliez pas que Sonos a procédé à cinq lancements cette année : la deuxième génération de Sonos Beam (lancée à l'automne dernier), Sonos Roam SL, Sonos Ray, les nouvelles couleurs de Roam et Sonos Voice Control.

Écrit par Maggie Tillman.