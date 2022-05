Le Sonos Roam se décline en trois nouvelles couleurs ravissantes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a non seulement annoncé une nouvelle barre de son économique appelée Sonos Ray et un assistant de commande vocale dédié, mais elle a également égayé la palette de couleurs du Sonos Roam.

L'excellente enceinte Bluetooth portable a été annoncée en trois nouveaux coloris : Olive (vert), Sunset (orange) et Wave (bleu), qui viennent s'ajouter aux coloris originaux Noir et Blanc.

Rien n'a changé en interne pour les nouvelles couleurs, vous bénéficiez donc toujours des mêmes fonctionnalités et de la même architecture acoustique que l'enceinte Roam originale annoncée en 2021, mais l'extérieur est juste un peu plus excitant.

Le Sonos Roam est un haut-parleur portable brillant, offrant des capacités sonores surprenantes pour sa petite taille. Les fonctionnalités sont nombreuses, le Roam se comportant comme une enceinte Sonos traditionnelle lorsqu'il est connecté au Wi-Fi et comme une enceinte Bluetooth traditionnelle lorsqu'il est en déplacement.

Le Sonos Roam est doté d'un réglage automatique Trueplay et d'une fonction appelée Sound Swap qui permet aux utilisateurs de transférer la musique qu'ils écoutent sur le Roam vers l'enceinte Sonos la plus proche lorsqu'ils rentrent chez eux, en maintenant le bouton lecture/pause enfoncé.

Roam passera aussi automatiquement du Bluetooth au Wi-Fi et, lorsqu'il est en Wi-Fi, il intègre Google Assistant et Amazon Alexa. Il sera également compatible avec la commande vocale Sonos car il est équipé de microphones.

Les nouvelles couleurs du Sonos Roam seront disponibles à partir du 11 mai aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, et à partir du 12 mai pour le Mexique et la Colombie. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon suivront. Les nouvelles couleurs coûteront le même prix que les options Noir et Blanc, soit 179 £ au Royaume-Uni, 179 $ aux États-Unis et 199 € en Europe.

Il convient de noter que les nouvelles couleurs ne seront disponibles que pour le Sonos Roam et non pour le Sonos Roam SL, qui est le modèle sans micro annoncé plus tôt en 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.