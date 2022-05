Hey Sonos, oublie Google et Alexa et augmente le volume.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé Sonos Voice Control - un assistant dédié qui offrira aux utilisateurs plus de contrôle de leurs haut-parleurs Sonos en utilisant leur voix que Google Assistant ou Amazon Alexa.

L'assistant vocal Sonos sera disponible sur tous les haut-parleurs Sonos dotés d'un microphone, ce qui inclut les Sonos One, Sonos Roam, Sonos Move, Sonos Beam (Gen 1 et Gen 2) et le Sonos Arc. Vous pourrez également utiliser l'une de ces enceintes pour contrôler d'autres enceintes Sonos.

Répondant aux mots d'éveil "Hey Sonos", la commande vocale Sonos permettra aux utilisateurs d'utiliser leur voix pour exercer un certain nombre de fonctions, du contrôle de base du volume et de la lecture de la musique, à des fonctions plus spécifiques comme l'activation de l'amélioration de la parole sur votre barre de son Sonos, ou le regroupement de haut-parleurs Sonos.

Contrairement à Amazon Alexa et Google Assistant, l'assistant Sonos Voice Control fonctionne localement sur le haut-parleur lui-même et Sonos a déclaré qu'aucune transcription n'est envoyée sur le cloud afin que les conversations restent privées. Cela signifie également que l'assistant Sonos Voice Control peut être utilisé sur le Sonos Roam et le Sonos Move pour contrôler les haut-parleurs, même lorsqu'ils sont en mode Bluetooth, car une connexion à Internet n'est pas nécessaire.

Vous ne pourrez pas utiliser l'assistant Sonos Voice Control pour contrôler les appareils smarthome, comme vous pouvez le faire avec Google Assistant et Amazon Alexa, et vous ne pourrez pas commencer à ajouter à une liste de courses ou à connaître la météo - il n'est pas conçu pour concurrencer Alexa ou Assistant. L'assistant Sonos Voice Control ne fonctionnera également qu'aux côtés d'Amazon Alexa. Il ne sera pas possible de le faire fonctionner avec Google Assistant.

L'assistant Sonos Voice Control sera lancé aux États-Unis le 1er juin, puis en France plus tard en 2022. Il est interprété par Giancarlo Esposito. Une date de lancement pour le Royaume-Uni n'a pas encore été révélée. Lorsqu'il sera disponible, il s'agira d'une mise à jour logicielle over-the-air et vous devrez l'ajouter à vos enceintes compatibles pour commencer.

Écrit par Britta O'Boyle.