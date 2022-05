Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a élargi son portefeuille avec le lancement d'une troisième barre de son. Le Sonos Ray sera la barre de son la moins chère de l'offre de la société, se situant derrière le Sonos Beam Gen 2 et le Sonos Arc haut de gamme.

Adoptant une approche de conception similaire à celle de la Sonos Beam Gen 2, mais avec quelques différences clés, la Sonos Ray est une barre de son compacte qui présente un arrière incliné et une grille de haut-parleur à l'avant uniquement, ce qui lui permet d'être placée dans un téléviseur par exemple.

Quatre amplificateurs numériques de classe D composent l'architecture acoustique de la barre de son, ainsi que deux médiums de gamme complète, deux tweeters et des guides d'ondes divisés pour projeter le son vers l'avant et vers l'extérieur. Il y a également un système bass reflex pour améliorer les basses fréquences.

La connexion est optique plutôt que HDMI, et le Sonos Ray ne dispose pas d'assistants intelligents ni de la prise en charge de Dolby Atmos, comme les Beam 2 et Arc. Vous trouverez des commandes tactiles sur le dessus de la Ray comme la Sonos Beam Gen 2 et la Sonos Arc cependant, et vous pouvez toujours contrôler la Sonos Arc avec votre voix via une autre enceinte intelligente.

La plupart des fonctionnalités que vous attendez d'une enceinte Sonos sont également présentes à bord de la Ray, notamment la compatibilité avec plus de 100 services de streaming musical et Trueplay pour le réglage - ce qui sera important si vous placez la Ray sur un support TV plutôt que sur le dessus.

Il y a aussi des fonctions comme l'amélioration de la parole et le son de nuit, qui sont toutes deux présentes sur le Beam 2 et l'Arc. Bien entendu, le Sonos Ray fonctionne avec toutes les autres enceintes Sonos que vous possédez et il peut être utilisé comme une enceinte Sonos traditionnelle lorsqu'il n'améliore pas le son de votre télévision.

Le Sonos Ray sera disponible en noir et blanc et coûtera 279 £ au Royaume-Uni, 279 $ aux États-Unis et 299 € en Europe. Elle sera disponible à partir du 7 juin.

Écrit par Britta O'Boyle.