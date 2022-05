Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos possède déjà deux barres de son dans son portefeuille, dont la Sonos Arc, haut de gamme, et la Sonos Beam, moins chère mais toujours très performante. Des rumeurs circulent cependant au sujet d'une nouvelle barre de son Sonos économique, qui se situerait sous la Sonos Beam.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur cette barre de son bon marché de Sonos.

7 juin 2022

Environ 250 £/$250

Le lancement de la Sonos Ray est annoncé pour le 7 juin 2022 et, bien qu'il n'y ait pas encore eu de confirmation de la part de la société elle-même, cela correspondrait à la stratégie habituelle de la société.

Jusqu'à présent, en 2022, la société a annoncé le Sonos Roam SL - qui est un Sonos Roam sans microphones - donc d'autres produits majeurs sont encore attendus, y compris le casque Sonos dont on parle depuis longtemps.

En plus de la date de lancement présumée, nous avons également une rumeur sur le prix. Le Sonos Ray coûterait environ 250 $ aux États-Unis, soit environ 200 £, mais il est plus probable qu'il coûte environ 250 £, car Sonos a l'habitude de fixer le même prix pour ses produits aux États-Unis et au Royaume-Uni. À titre de comparaison, la Sonos Beam (Gen 2) coûte 449 £/449 $ et la Sonos Arc 899 £/899 $, la Ray serait donc bien moins chère que les offres actuelles.

squirrel_widget_6115997

Couleurs blanc et noir

Arrière en angle

Commandes capacitives

Grille de haut-parleur en façade uniquement

Le design est un domaine dans lequel nous en savons beaucoup sur la Sonos Ray grâce à une pléthore d'images qui ont fuité. Des images marketing de la barre de son sont d'abord apparues accidentellement sur le site du détaillant Ktronix avant d'être retirées, bien que des images de plus haute résolution soient également apparues plus tard sur Twitter.

Les images montrent un design qui suit les traces des autres enceintes Sonos, en particulier dans le cas de la Beam Gen 2. Il semble que la Ray sera très similaire à la Beam, mais sera inclinée à l'arrière et ne comportera qu'une grille de haut-parleur à l'avant. La Beam Gen 2 a une grille de haut-parleurs qui s'enroule autour de l'arrière de la barre de son, ce qui suggère que le réseau de haut-parleurs à l'intérieur sera différent dans la Ray.

Un logo Sonos semble être centralisé à l'avant de la grille de haut-parleurs comme l'Arc et la Beam, et la Ray semble également avoir de petits pieds en dessous, comme les offres Sonos Arc. Les options de couleur semblent être le noir et le blanc, ce qui est la norme pour les appareils Sonos.

En termes de commandes, le Sonos Ray semble avoir des commandes similaires à celles du Sonos Beam Gen 2, qui sont capacitives. Les images montrent un bouton lecture/pause et un bouton de chaque côté, qui permettra probablement de contrôler le volume et la possibilité de sauter une piste et de revenir à la piste précédente lorsque vous glissez le curseur, comme cela est proposé sur la Beam Gen 2 et l'Arc. Il ne semble pas y avoir de bouton de microphone.

Les images montrent également l'arrière de la Ray, où un bouton d'appairage est présent, ainsi qu'un port Ethernet, un port d'alimentation et un port optique. Il y a également des trous de fixation à l'arrière et il a été dit que la Ray peut être montée horizontalement ou verticalement.

Deux tweeters

Deux woofers

Optique

Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la composition acoustique de la Sonos Ray pour le moment, si ce n'est qu'elle est censée avoir une paire de tweeters et une paire de woofers.

Les images nous apprennent que le HDMI ou le HDMI eARC ne semblent pas être pris en charge, l'optique semblant être la seule option de connexion. L'ancienne Playbar de Sonos n'utilisait que l'optique et bien que ce ne soit pas la connexion la plus souhaitée de nos jours, elle permet une plus grande compatibilité avec les anciens téléviseurs.

Comme mentionné précédemment, il y a un bouton d'appairage, qui est la façon dont vous allez connecter le Sonos Ray à votre système Sonos, et il y a un port Ethernet aussi, bien que vous devriez être en mesure d'utiliser le Ray sans fil comme Sonos crée un réseau maillé entre les haut-parleurs.

Nous nous attendons à ce que le Sonos Ray ait un bon son, comme tous les haut-parleurs Sonos, mais pour l'instant, c'est le seul domaine sur lequel nous attendons que les rumeurs offrent un peu plus d'informations.

squirrel_widget_3716149

Fonctionnalité typique de Sonos

Trueplay

Possibilité d'utiliser une paire de barres de son Ray en tant qu'enceintes surround.

La Sonos Ray offrira probablement un grand nombre des mêmes fonctionnalités que celles que l'on trouve sur les enceintes Sonos existantes, notamment la compatibilité avec plus de 100 services de streaming musical, la radio Sonos et, bien sûr, la possibilité de fonctionner de manière indépendante ou au sein d'un groupe d'enceintes Sonos existantes.

La beauté des barres de son Sonos est qu'elles améliorent le son de votre télévision, mais lorsque vous ne les utilisez pas à cette fin, elles constituent un excellent complément à un système Sonos en tant que haut-parleur autonome. Vous pouvez également envoyer le son de la télévision à toutes les autres enceintes Sonos de votre maison lorsque vous utilisez la barre de son pour la télévision.

Selon les rumeurs, vous serez également en mesure d'utiliser deux barres de son Sonos Ray en tant que haut-parleurs surround vers une autre barre de son Sonos, comme la Sono Beam Gen 2 ou la Sonos Arc. On prétend que la paire de barres de son Sonos Ray serait capable de recevoir et de lire le son surround Dolby Atmos lorsqu'elle est utilisée dans cette configuration, mais lorsqu'elle est utilisée seule comme barre de son, elle ne prend en charge que le Dolby Digital, ce qui la différencie de la Beam Gen 2 et de l'Arc.

D'autres fonctions sont censées inclure la fonction Trueplay - ce qui serait logique - ainsi qu'une fonction appelée "dialogue cristallin" pour les émissions de télévision et les films. Il existe une fonction d'amélioration de la parole sur le Sonos Beam Gen 1 et Gen 2, et le Sonos Arc, donc nous nous attendons à ce que cette fonction fasse référence.

Bien que la Ray ne soit pas censée intégrer Google Assistant ou Amazon Alexa comme la Beam Gen 1, la Beam Gen 2 et l'Arc, elle devrait pouvoir être contrôlée par une autre enceinte intelligente, qu'il s'agisse de Sonos comme la Sonos One, ou d'une tierce partie comme l'Echo.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Sonos Ray.

@SnoopyTech a publié un certain nombre d'images de la barre de son Sonos Ray, montrant l'appareil dans son intégralité.

LaSonos Ray est apparue sur le site du détaillant colombien KTronix. Elle a depuis été retirée mais un certain nombre de détails ont été révélés.

Meilleures enceintes Alexa 2022 : Les meilleures alternatives à l'Amazon Echo Par Britta O'Boyle · 9 Peut 2022

The Verge a publié un rapport confirmant l'existence d'une barre de son budget de Sonos, avec son prix et sa date de sortie.

Écrit par Britta O'Boyle.