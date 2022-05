Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos serait en train de développer une barre de son "bon marché" ou abordable qui coûterait moins de 250 $. Aujourd'hui, de nouveaux détails sur cet appareil ont fait surface.

Comme l'a d'abord repéré The Verge, un listing de vente au détail maintenant supprimé sur le magasin colombien KTronix a révélé que la barre de son économique de Sonos s'appellera Sonos Ray. Elle sera plus compacte que la Sono Beam Gen 2 de 25 pouces, mesurant seulement 22 pouces de long. (Elle sera également légèrement plus haute et plus fine.) Les images montrent que la Sonos Ray n'acceptera que l'entrée audio optique. Il n'y a pas de support pour HDMI ou Dolby Atmos, ni même de micros pour les commandes vocales à bord de la barre de son.

Mais c'est peut-être pour cela qu'elle sera moins chère.

La barre de son offre une paire de tweeters et de woofers, et elle sera livrée avec quelques fonctionnalités Sonos. Par exemple, elle disposera du calibrage Trueplay, qui utilisera votre téléphone ou votre tablette pour ajuster le réglage du son à votre pièce. Elle aura également des "dialogues d'une clarté cristalline" pour les films et les émissions de télévision, ainsi que la prise en charge de l'assistant vocal afin que vous puissiez utiliser une autre enceinte intelligente pour contrôler le Sonos Ray. Selon The Verge, la barre de son pourrait également être utilisée pour le son surround lorsqu'elle est reliée à d'autres enceintes Sonos.

Actuellement, Sonos devrait lancer Sonos Ray aux alentours de juin 2022. Le prix colombien est d'environ 323 dollars, mais le prix américain devrait être inférieur à 250 dollars.

Écrit par Maggie Tillman.