Sonos rejoint Matter, mais le support n'est pas encore garanti

(Pocket-lint) - Sonos a discrètement rejoint la Connectivity Standards Alliance, qui est la coalition responsable du développement de la norme de maison intelligente, Matter.

Matter est un protocole d'interopérabilité sans fil qui est en chantier depuis 2019 et qui comprend déjà des entreprises comme Apple, Google, Amazon, Samsung et Zigbee.

L'objectif de Matter est de devenir un protocole d'interopérabilité avec des modèles de données standard qui garantissent que les appareils de maison intelligente peuvent fonctionner dans différents écosystèmes, comme une sonnette Nest fonctionnant de manière aussi transparente avec un Amazon Echo Show qu'une sonnette Ring, par exemple.

Bien que Sonos ne se soit pas encore engagé à adopter la norme Matter, la nouvelle qu'il a les yeux dessus est une bonne chose pour les fans de maison intelligente et de Sonos qui espèrent que leurs haut-parleurs Sonos fonctionneront un jour de manière transparente avec les autres appareils de maison intelligente qu'ils ont chez eux.

Sonos a toujours su prendre en charge diverses technologies, ses haut-parleurs intelligents offrant à la fois les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, tout en prenant en charge Apple AirPlay 2, par exemple, il n'est donc pas surprenant qu'elle ait les yeux rivés sur Matter.

Joani Brink, porte-parole de Sonos, a déclaré à The Verge: "Sonos s'est toujours attaché à donner le choix aux clients. En tant que plateforme ouverte avec un large éventail de partenaires, Sonos s'engage à faire en sorte que ses produits s'intègrent parfaitement avec d'autres produits de maison intelligente.

"Notre adhésion à la Connectivity Standards Alliance nous permet de nous informer sur les normes émergentes et d'évaluer également si elles permettent une véritable interopérabilité au niveau de la plateforme ou du système d'exploitation, ce que nous considérons comme vital pour les consommateurs et la concurrence."

Brink a ajouté dans une déclaration de suivi à The Verge : "Notre engagement actif avec Matter est à un stade précoce et nous sommes impatients d'apprendre et d'évaluer de manière constructive."

Pour l'instant, il semble que Sonos garde ses options ouvertes et s'assure qu'il est prêt à adopter le protocole Matter s'il atteint ce qu'il vise, mais il ne saute pas complètement sur le wagon pour le moment.

Écrit par Britta O'Boyle.