Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos pourrait annoncer une nouvelle barre de son, dont le nom de code est Fury et connue sous le modèle S36, mais elle se situera en dessous de la Beam à 449 $ et de l'Arc phare à 899 $, selon un nouveau rapport.

Dans le but de rivaliser avec Vizio et d'autres concurrents à bas prix, Sonos devrait dévoiler un produit aux alentours de 249 $, selon The Verge. Il pourrait même sortir le 7 juin. Lorsqu'il arrivera, il serait proposé en noir et en blanc. Il sera plus compact que le Sonos Beam, mais il disposera de moins de haut-parleurs et n'aura pas de Dolby Atmos. En revanche, il disposera du son surround Dolby Digital.

Elle sera également dépourvue de micros intégrés pour la fonctionnalité d'assistant vocal, de sorte que Sonos va probablement présenter cette barre de son pour la télévision et la musique sans l'intelligence ou le dynamisme. Il se peut même qu'il n'y ait pas de port HDMI sur ce produit.

Cependant, vous pouvez toujours en faire un système 5.1 si vous possédez d'autres haut-parleurs Sonos compatibles. En fait, Sonos s'attend à ce que vous l'associiez avec le Sonos Arc haut de gamme. La société a même apparemment créé un support mural qui permettra de monter la Fury à la verticale. Il peut également être monté dans une orientation horizontale standard. Gardez à l'esprit que Sonos n'a pas officiellement annoncé Fury, et que ce nom va sans doute changer avant sa sortie officielle.

Enfin, The Verge indique que d'autres produits sont toujours en cours de développement chez Sonos, notamment un caisson de basse plus petit et moins cher et des écouteurs sans fil.

Écrit par Maggie Tillman.