Comment écouter la radio de la BBC sur Sonos

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous êtes un fan de BBC Radio, la seule façon d'écouter les stations au Royaume-Uni sur votre smartphone est de passer par le site Web BBC Sounds, ou l'application BBC Sounds Android ou iOS.

Alors que BBC Radio était autrefois disponible via TuneIn, le support a été supprimé en 2019. Pour les enceintes Google Home, les utilisateurs peuvent écouter les stations de la BBC via Chromecast ou votre voix, tandis que les utilisateurs d'Amazon Echo peuvent utiliser la compétence BBC Alexa pour accéder aux stations de radio de la BBC.

Les enceintes Sonos ont conservé un peu plus longtemps le support des stations de radio de la BBC via TuneIn, mais ce support n'est plus, BBC Sounds étant désormais le seul moyen à l'avenir.Ne vous inquiétez pas cependant. BBC Sounds est disponible sur les haut-parleurs Sonos après avoir été ajouté fin 2021.

Voici comment ajouter BBC Sounds et écouter la radio BBC sur votre système audio Sonos.

Sonos est compatible avec plus de 100 services musicaux, BBC Sounds étant l'un d'entre eux comme nous l'avons mentionné. Il est très facile d'ajouter un service musical à vos haut-parleurs Sonos et plus vous ajoutez de services, meilleure sera votre expérience.

Vous trouverez toutes les stations de radio de la BBC, les podcasts et les mixages musicaux sur BBC Sounds. Vous pouvez écouter en direct toutes les stations de radio de la BBC, rattraper ou écouter vos émissions préférées de la BBC, continuer à écouter là où vous vous êtes arrêté sur n'importe quel appareil et utiliser la section My Sounds pour voir les derniers épisodes de vos programmes préférés.

Il se peut que vous soyez accueilli par une fenêtre contextuelle lorsque vous ouvrez votre application Sonos pour ajouter rapidement BBC Sounds à votre système. Si vous voyez cette fenêtre apparaître, appuyez sur " Ajouter à Sonos ", puis appuyez à nouveau sur " Ajouter à Sonos " et suivez les instructions 7 à 15 ci-dessous.

Si la fenêtre contextuelle BBC Sounds ne s'affiche pas, procédez comme suit :

Ouvrez l'application Sonos Appuyez sur le bouton Paramètres dans le coin inférieur droit. Appuyez sur Services & Voice Faites défiler l'écran jusqu'à " Ajouter un service ". Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez BBC Sounds dans la liste. Tapez sur " Add to Sonos " (Ajouter à Sonos) Tapez sur " Connecter à BBC Sounds ". Appuyez sur " Autoriser " pour permettre à Sonos d'utiliser votre compte BBC Sounds. Vous serez redirigé vers la page du compte BBC. Tapez sur " Continue " (Continuer) Connectez-vous avec votre compte BBC ou inscrivez-vous si vous n'en avez pas. Tapez sur " Ouvrir " pour revenir à l'application Sonos une fois que vous vous êtes connecté. Entrez un nom pour votre compte BBC - il ne sera utilisé que si un autre compte BBC est ajouté à Sonos. Appuyez sur " Terminé ". Voilà, c'est fait !

Sonos possède de nombreuses fonctionnalités, dont la possibilité de définir des alarmes. Vous pouvez choisir de régler une alarme sur un haut-parleur spécifique ou sur un groupe de haut-parleurs et vous pouvez choisir la musique, le podcast, la liste de lecture ou le carillon qui vous réveillera.

Bien que vous ne puissiez pas choisir un programme spécifique de la BBC pour vous réveiller le matin, vous pouvez choisir votre station de radio préférée pour vous réveiller - ce sera simplement en direct plutôt qu'un programme de rattrapage.

Ouvrez l'application Sonos Appuyez sur Paramètres dans le coin inférieur droit Appuyez sur Système Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez Alarmes Appuyez sur " Ajouter une alarme ". Choisissez l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller Choisissez le ou les haut-parleurs par lesquels vous voulez que l'alarme soit diffusée. Ensuite, tapez sur la section Musique. De là, faites défiler vers le bas jusqu'à BBC Sounds. Appuyez ensuite sur Écouter en direct. Sélectionnez la station de radio BBC sur laquelle vous voulez vous réveiller le matin.

Nous vous proposons de nombreux conseils et astuces Sonos dans notre rubrique séparée. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos haut-parleurs Sonos, nous vous recommandons de vous y rendre.

Écrit par Britta O'Boyle.