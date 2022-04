L'acquisition de Sonos pourrait rendre les futures enceintes beaucoup plus petites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sonos a fait une acquisition intéressante, en rachetant une startup néerlandaise qui a créé des haut-parleurs incroyablement compacts et légers.

Cet achat pourrait signifier que, plus tard, nous pourrions voir des enceintes plus petites et plus légères de Sonos, qui s'est lancée dans le monde des enceintes portables ces deux dernières années.

Patrick Spence, PDG de Sonos, a déclaré que "la percée de Mayht dans le domaine de la technologie des transducteurs permettra à Sonos de faire un nouveau bond en avant dans son portefeuille de produits", de sorte qu'il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant que les connaissances accumulées par la startup commencent à être utiles pour les enceintes de la grande entreprise.

On en saura plus sur l'acquisition lors de la prochaine conférence téléphonique de Sonos sur les résultats en mai, mais il est peu probable que nous voyions immédiatement l'annonce d'une enceinte Sonos légère et folle.

Il est plus probable que nous ne saurons jamais exactement ce qui parvient à changer grâce à Mayht - car une grande partie de ce type d'acquisition consiste à apporter à la fois le talent et la propriété intellectuelle.

Cependant, à un prix d'environ 100 millions de dollars, c'est un autre signe que Sonos cherche vraiment à établir et à cimenter sa place en tant que grande marque de haut-parleurs, plutôt qu'un fabricant de niche.

Écrit par Max Freeman-Mills.