Le haut-parleur Bluetooth Sonos Roam SL offre une portabilité à un prix inférieur

(Pocket-lint) - Sonos a annoncé une version sans microphone de son haut- parleur Bluetooth super portable dans le Sonos Roam SL.

Offrant un design presque identique (moins le bouton du micro) et presque toutes les mêmes fonctionnalités que l' excellent Sonos Roam , le Roam SL abandonne le microphone et arrive à un prix moins cher - similaire à ce que propose le Sonos One SL par rapport au Sonos Un .

L'absence de microphone signifie que vous n'obtiendrez pas les capacités vocales de Google Assistant et Amazon Alexa , le réglage Trueplay automatique ou la fonction Sonos Sound Swap qui a été lancée sur Roam, mais le Roam SL basculera toujours automatiquement entre Wi-Fi et Bluetooth et se connectera au reste de votre système Sonos.

Offrant une résistance à l'eau et à la poussière IP67 comme le Sonos Roam d'origine, le Roam SL peut gérer l'extérieur sans problème, que ce soit le jardin, la piscine ou la plage. Si vous avez déjà un Sonos Roam, vous pouvez y coupler en stéréo un Roam SL, ou un autre Roam SL, et il offrira également toutes les fonctionnalités Sonos habituelles lorsqu'il est connecté au Wi-Fi, comme la compatibilité avec plus de 100 services de streaming musical .

En termes de qualité sonore, le Sonos Roam SL offre les mêmes composants internes que le Sonos Roam, qui sonne excellent pour sa taille, nous attendons donc de grandes choses du Roam SL également.

Le Sonos Roam SL sera disponible à la commande à partir du 15 mars pour 159£au Royaume-Uni. Il peut être précommandé sur Sonos.com à partir du 1er mars 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.